國軍編現比未達8成、依美軍標準「僅能執行部分任務」 顧立雄：戰時動員會達滿編
國軍編現比不足、實際兵員不足的情況引發關切，依據國防部報告指出，全軍編現比 79.2％，其中志願役佔 76.9％，一年期義務役佔約 2.3％。不過民進黨立委羅美玲今天（11/13）指出，按照美軍標準國軍屬於資源有不足，僅能執行部分任務，對此，國防部長顧立雄回應，美軍這是特定時間作戰部署評估，國防部則平時會因應突發狀況跟危機處理，編成戰備應變以及反恐部隊，做一個以排級為單位的平衡編組以及任務調度。
羅美玲今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時提到，國軍現在編現比79.2％還是不到80%，若按照美軍的「部隊戰備等級評估」，國軍僅能算C3等級，也就是「僅能遂行部分任務/中度戰備」，屬於資源有不足，僅能執行部分任務。
顧立雄回應，美軍的評估，是用人員、訓練、裝備三大面向評估，看一個單位要在一個特定時間點執行特定任務的整體綜合戰力指標，因為美軍都是採取攻勢作戰，要去作戰部署的特定時間點所做的評估。國防部當然希望能夠提升編現比，但平時會因應突發狀況跟危機處理，編成戰備應變以及反恐部隊，做一個以排級為單位的平衡編組以及任務調度。
顧立雄強調，這項評估是以戰時為主，到了戰時，就會實施編實以及擴編動員，常備部隊就要到達滿編狀況進行戰時任務遂行，平時則是透過排級單位實施平衡編組跟任務調派，戰時就要到達滿編，但這中間還要經過訓練，快速回復戰力。
更多太報報導
顧立雄：國防預算不只是增加數字 盼朝野支持防衛需求
救出22人！ 軍方裝甲車為救災輾壞民車 顧立雄：不會讓官兵承擔賠償責任
留營政策奏效 國軍編現比微增0.6%至79.2% 國防部：預估年底達80%
其他人也在看
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 19 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
台美關稅談判臨門一腳？ 美媒曝鉅額投資金額「介於日韓間」
台美關稅談判接近尾聲，賴清德總統近日形容「只缺臨門一腳」。美國媒體Politico引述知情人士說法，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣希望月底前和美國敲定協定。中廣新聞網 ・ 1 小時前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 19 小時前
中國海軍「福建號」正式入列服役向台海及美國釋放什麼信息
中國航母福建號正式入列，向美國及台海釋放什麼訊息？福建號作為中國海權實力延伸的一個里程碑，對美國海軍控制西太平洋會形成什麼挑戰?BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
影/陸隱形無人機「攻擊-11」正式服役！可單獨執行斬首任務
大陸空軍於11日迎來成立76週年紀念日，在官方發布的週年紀念宣傳片中，一款飛翼隱形無人機「攻擊-11」公開亮相，標誌著該型無人機已正式服役，引發各界關注。這是全球首款正式服役的飛翼隱形無人機。中天新聞網 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 14 小時前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 1 天前
中國威脅抓沈伯洋！公督盟喊話立院發聲譴責：藍白跟韓國瑜別裝聾作啞
中國重慶公安局日前宣布，以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。央視更罕見以長篇專題報導，指控沈伯洋「從事分裂國家活動」，並且揚言可能發布通緝令全球抓捕。公督盟今（11）日指出這顯然是中國典型的「跨境鎮壓」措施，侵蝕台灣民主言論自由的空間。公督盟呼籲，立法院長韓國瑜與各黨應立即召開協商，以國會名義發聲，韓國瑜跟藍白更不該裝聾作啞，應向中國抗議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
史上最久！美國政府關門超過40天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 天前