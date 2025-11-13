國軍編現比未達8成、依美軍標準「僅能執行部分任務」 顧立雄：戰時動員會達滿編

民進黨立委羅美玲2025.11.13質詢國防部長顧立雄，國軍目前編現比為79.2%，未達8成，依美軍標準「僅能執行部分任務。郭宏章攝



國軍編現比不足、實際兵員不足的情況引發關切，依據國防部報告指出，全軍編現比 79.2％，其中志願役佔 76.9％，一年期義務役佔約 2.3％。不過民進黨立委羅美玲今天（11/13）指出，按照美軍標準國軍屬於資源有不足，僅能執行部分任務，對此，國防部長顧立雄回應，美軍這是特定時間作戰部署評估，國防部則平時會因應突發狀況跟危機處理，編成戰備應變以及反恐部隊，做一個以排級為單位的平衡編組以及任務調度。

羅美玲今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時提到，國軍現在編現比79.2％還是不到80%，若按照美軍的「部隊戰備等級評估」，國軍僅能算C3等級，也就是「僅能遂行部分任務/中度戰備」，屬於資源有不足，僅能執行部分任務。

顧立雄回應，美軍的評估，是用人員、訓練、裝備三大面向評估，看一個單位要在一個特定時間點執行特定任務的整體綜合戰力指標，因為美軍都是採取攻勢作戰，要去作戰部署的特定時間點所做的評估。國防部當然希望能夠提升編現比，但平時會因應突發狀況跟危機處理，編成戰備應變以及反恐部隊，做一個以排級為單位的平衡編組以及任務調度。

顧立雄強調，這項評估是以戰時為主，到了戰時，就會實施編實以及擴編動員，常備部隊就要到達滿編狀況進行戰時任務遂行，平時則是透過排級單位實施平衡編組跟任務調派，戰時就要到達滿編，但這中間還要經過訓練，快速回復戰力。

