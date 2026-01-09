國軍續尋飛官辛柏毅！三仙台即時影像直擊海面照明彈

政治中心／劉宇鈞報導

國軍持續搜救辛柏毅，照明彈照亮夜空。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube頻道）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，6日晚間執行F-16V戰機夜間訓練時失聯，至今（9）日仍未尋獲。國軍各單位仍持續搜救，由於入夜後海面能見度降低，從三仙台的即時影像能夠見到，持續有海面照明彈打上夜空。

辛柏毅失聯仍未尋獲，空軍表示，今天出動空軍15架次軍機、海軍2艘艦艇、海巡署7艘艦艇等投入救援，明日也預計出動6架次空軍軍機、2艘海軍艦艇、6艘海巡署艦艇，陸上預計出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車；海軍也表示，海軍與海巡官兵持續全力海上搜救中，同時請民眾共同集氣。

三仙台即時鏡頭直擊海面照明彈。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube頻道）

另外，國防部長顧立雄今日也前往花蓮空軍基地，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官家屬。顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。

從晚間三仙台的即時影像來看，可以看到入夜後，海面的能見度相當低，各單位也不畏低溫持續搜救，從畫面上更可以看到不時有照明彈射出，就是希望能夠儘快找到辛柏毅上尉。

