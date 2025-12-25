國軍耶誕送暖 溫馨互動深化軍民情誼

記者謝承宏／綜合報導

陸軍關渡地區指揮部、陸軍第3地區支援指揮部等單位日前辦理耶誕送暖活動，帶給鄰近幼兒園孩童驚喜與祝福；國防部大直非營利幼兒園的軍人爸爸也化身耶誕老人及國軍偶頭娃娃，為親子時光增添暖意。

關指部日前前往前鋒教保中心及營區周邊幼兒園辦理「耶誕送暖活動」，官兵換上耶誕裝扮，逐班與孩童互動，親切問候並發送蠟筆、小餅乾等小禮品，陪伴孩子提前感受節慶氣氛。活動中，幹部也以淺顯易懂的方式介紹國軍平日守護家園的任務，並展示軍服與裝備，在歡笑與互動中拉近彼此距離，現場氣氛溫馨熱絡。

陸軍第3地區支援指揮部則舉辦「耶誕節報佳音活動」，邀請內壢幼兒園師生走入營區，小朋友們在師長引導下，以歌聲為官兵傳遞節慶祝福，童稚嗓音回盪營區，吸引官兵駐足欣賞，並以熱烈掌聲回應，場面溫馨感人。透過實地走訪與互動交流，不僅讓孩子們認識營區環境，也為官兵在繁重訓練與任務之餘，增添溫暖與放鬆時刻，進一步深化軍民情誼。

此外，國防部大直非營利幼兒園的溫馨互動，則由青年日報社以影片方式完整記錄。畫面中，多位軍人爸爸刻意藏起熟悉身影，化身耶誕老人及國軍偶頭娃娃，只為在孩子最純真的笑容中現身，帶來驚喜與感動；孩子們拿起畫筆，畫出心中最愛的爸爸媽媽，並親手準備小禮物送給爸爸，純真的童真流露令人動容，為耶誕節留下甜美回憶。

關指部至前鋒教保中心及營區周邊幼兒園辦理「耶誕送暖活動」。（關指部提供）

3支部舉辦「耶誕節報佳音活動」。（3支部提供）