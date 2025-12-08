國軍聯合樂隊協奏曲之夜 展現多元藝文能量
記者連琳／新北報導
國軍聯合樂隊今（８）晚舉行「2025國軍聯合樂隊協奏曲之夜－協奏曲大賽優勝者音樂會」，以雙鋼琴、雙簧管等多項樂器，採獨奏以及協奏方式演出，現場高朋滿座、回響熱烈，充分展現國軍藝文能量。
為持續推動國防軟實力，深化音樂教育與展演能量，國軍聯合樂隊今年於新北市蘆洲功學社音樂廳舉辦「協奏曲之夜」，並由知名指揮侯宇彪與郭聯昌2位共同領軍。國防部每年6月前後邀集示範樂隊及陸、海、空軍樂隊參與國軍聯合樂隊協奏曲大賽，年末則邀請該大賽優勝者登上專業舞臺演出，藉由跨軍種合作與實際協奏經驗，進一步強化整體演奏層次。
上半場音樂會由示範樂隊胡郁涵上士與陳建霖中士以浦朗克作品《d小調雙鋼琴協奏曲》第一樂章揭開序幕，隨後由許李雯上兵接續帶來希達斯的《雙簧管協奏曲》，其中的快速音群及大跳的音域充分展現演奏者的技巧；接續由張鈺銘下士演奏林金丞《第七號馬林巴木琴協奏曲（白蛇傳）》，透過高難度敲擊技巧展現作品敘事性。
下半場則由鐘立翔中士、廖信智下士帶來雙小號作品凱文．麥基的《在西部天空之下》第二樂章，以明亮而開闊的小號音色描繪美國西部的廣袤意象；隨後登場的李瑞珉中士與林禹慈上兵，則帶來費赫爾斯《天堂或地獄》第二、三樂章，透過低音長號特有的厚實音色與鮮明節奏，營造強烈對比與戲劇張力，為整場音樂會掀起最高潮。
國軍聯合樂隊今晚間舉行「2025國軍聯合樂隊協奏曲之夜－協奏曲大賽優勝者音樂會」，展現國軍藝文能量。（記者連琳攝）
國軍聯合樂隊今年於新北市蘆洲功學社音樂廳舉辦「2025國軍聯合樂隊協奏曲之夜」，並由知名指揮侯宇彪與郭聯昌2位共同領軍。（記者連琳攝）
藉由此次協奏曲之夜，提供優秀官兵登上專業音樂廳舞臺獨奏或協奏的機會，並透過與大型樂團的合作深化樂手之間的默契。（記者連琳攝）
