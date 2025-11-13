國軍臺中總醫院中清分院首例大腸內視鏡黏膜下剝離術 切除早期大腸腫瘤

大腸內視鏡黏膜下剝離術，治療過程採用舒眠麻醉，手術過程平順且病人無不適感。（圖：國軍臺中總醫院提供）

國軍臺中總醫院中清分院胃腸肝膽科成功完成首例「大腸內視鏡黏膜下剝離術」，患者在沒有外部身體傷口下，接受大腸癌前病變切除手術；治療過程採用舒眠麻醉（IV sedation），手術過程平順且病人無不適感，術後五天即出院。

患者是一名70歲婦人，具大腸癌家族史，數年前曾做過大腸鏡檢查，這次接受大腸癌篩檢發現糞便潛血陽性，門診安排大腸內視鏡檢查時，發現數顆大腸息肉，其中一顆扁平息肉超過5公分，內視鏡呈現癌前病變徵狀。

胃腸肝膽科曾宇辰醫師與病人及家屬討論治療方式，決定採用大腸內視鏡黏膜下剝離術（ESD）切除腫瘤，利用內視鏡進行微創手術，主要針對消化道內的早期癌症或癌前病變做完整切除，曾醫師表示：「大腸內視鏡黏膜下剝離術主要適用於消化道癌前病變、早期大腸癌及大於2公分的扁平狀息肉，手術經由身體自然開口置入內視鏡確認病灶位置後，於病灶下方注射玻尿酸使病灶隆起，藉由內視鏡電燒刀逐步剝離及其下層組織，期能達到完整切除病灶的目的。」。

曾宇辰醫師說明，大腸內視鏡黏膜下剝離術適用於早期發現病灶，特別是透過糞便潛血檢查或大腸鏡篩檢發現的癌前病變或早期癌症，對於年長、共病症及不適合全身麻醉接受傳統剖腹的病人，ESD 是一個安全的選擇。

曾宇辰醫師感謝三軍總醫院楊志偉醫師指導。 他也說明這項手術的優缺點：

ESD 手術優點：

1.能完整切除病灶，降低復發率。

2.屬於微創手術，病人體外無傷口，術後恢復快。

3.完整切除病灶有助於進一步病理分析。

ESD 手術缺點：

1.併發症風險包括消化道穿孔及術後出血，需術中及術後密切觀察。

2.手術時間長，平均需 2-3 小時。

(張文祿報導)