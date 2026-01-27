國軍臺中總醫院公益捐血 軍民同心守護生命

記者黃清衛／臺中報導

為響應公益、實踐關懷生命的核心價值，國軍臺中總醫院昨（26）日舉辦公益捐血活動，獲得院內同仁及民眾熱情響應；一袋袋熱血匯聚成守護生命的力量，展現醫療人員以身作則、軍民齊心回饋社會的精神。

活動當日，醫療部主任王上校與護理部主任陳上校率先挽袖捐血，以實際行動帶動同仁參與，展現對公益活動的高度支持，也傳遞「醫療不僅在病房，更在行動中」的溫暖信念。在兩位主管的示範帶領下，現場捐血動線井然有序，愛心持續湧現。

此次活動共募集53袋(250CC)血液，每一袋血液都承載著捐血人的善意與祝福，未來將成為臨床醫療中搶救生命的重要力量。院方特別感謝每一位熱情參與的捐血人，以實際行動傳遞希望與溫暖；同時也感謝辛勞付出的工作人員與志工夥伴，讓活動在溫馨與感動中圓滿完成。

國軍臺中總醫院表示，血液是臨床救治不可或缺的重要資源，透過定期舉辦捐血活動，不僅能穩定醫療用血量能，也期盼喚起社會大眾對捐血公益的重視。未來將持續推動公益與健康促進活動，凝聚更多善的力量，攜手社會大眾共同守護生命、傳遞愛與關懷。

國軍臺中總醫院舉辦公益捐血活動，軍民齊心挽袖捐血回饋社會。(國軍臺中總醫院)

