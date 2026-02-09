國軍臺中總醫院姜良諭 臨危不亂守護民眾生命

記者黃清衛／綜合報導

臺南安平開台天后宮日前舉辦贈送春聯活動，現場突發信眾昏厥倒地事件，患者一度失去意識，情況相當危急；國軍臺中總醫院骨科醫師姜良諭中校當時正巧前往參拜，發現狀況後立即上前協助，及時實施胸外按壓與心肺復甦術(CPR)，成功為患者爭取寶貴的黃金救援時間。

在現場民眾通力合作下，患者於救護車抵達前逐步恢復意識，並可清楚對答，經專業評估後暫無需送醫，平安化解一場突發意外，展現即時救援的關鍵價值。

臺南安平開台天后宮對姜良諭臨危不亂、即時伸出援手的義行表達高度肯定與誠摯感謝，並表示將持續強化廟方人員之急救教育訓練，以提升公共場所突發狀況之應變能力，確保民眾安全。

姜良諭表示，感謝院方平時提供完善且定期的高級心臟救命術(ACLS)訓練，使醫師於面對緊急狀況時，能迅速判斷並即時處置；醫療人員的專業不應受場域限制，只要民眾有需要，將毫不猶豫負起醫療人員的責任。

國軍臺中總醫院院長施少將表示，姜良諭以實際行動詮釋醫者本分，展現醫療團隊平時扎實訓練與專業素養，除成功守護民眾生命安全，也讓社會看見醫療人員守護生命、關懷社會的核心價值，深值肯定。

國軍臺中總醫院骨科醫師姜良諭中校以實際行動詮釋醫者本分，守護生命不分場域。(國軍臺中總醫院提供)