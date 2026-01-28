國軍臺中總醫院寫春揮毫 洋溢濃厚年節氣氛

記者黃清衛／臺中報導

為迎接嶄新的馬年，國軍臺中總醫院昨（27）日攜手臺中市青溪新文藝學會，共同舉辦「馬年到・幸福躍」寫春揮毫活動，由副院長郭上校主持，現場洋溢濃厚年節氣氛與人文溫度。

活動在樂瑜音樂教室陳芬芬老師率領學生的精采演出中溫馨揭幕，悠揚的旋律在院區間緩緩流轉，為寒冬注入溫暖與希望，也為新年揭開充滿祝福的序幕。隨後舉行迎春開筆儀式，邀請臺中市青溪新文藝學會書法老師與院部同仁共同揮毫，一筆一畫寫下吉祥祝賀，象徵新年新氣象，也傳遞國軍臺中總醫院持續守護健康、陪伴軍民同行的堅定信念。

廣告 廣告

儀式結束後，現場開放民眾自由索取春聯，並體驗版畫拓印活動，吸引不少民眾駐足欣賞、熱情參與，開心將滿載祝福的墨寶帶回家，讓年味與喜悅走進每一個家庭。

郭副院長表示，透過寫春揮毫活動，不僅傳承書法藝術之美，也為忙碌的醫療環境增添人文關懷與節慶溫度。音樂與墨香交織的午後，讓院區提前感受濃濃的新年氣息，也感謝所有參與的師生、同仁與民眾，一同迎向幸福躍動、充滿希望的馬年。

國軍臺中總醫院與臺中市青溪新文藝學會共同舉辦「馬年到・幸福躍」寫春揮毫活動，象徵新年新氣象，軍民同行的堅定信念。(國軍臺中總醫院提供)

國軍臺中總醫院與臺中市青溪新文藝學會共同舉辦「馬年到・幸福躍」寫春揮毫活動，象徵新年新氣象，軍民同行的堅定信念。(國軍臺中總醫院提供)

國軍臺中總醫院致贈感謝狀予臺中市青溪新文藝學會。(國軍臺中總醫院提供)