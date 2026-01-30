國軍臺中總醫院急重症大樓啟用 強化中部醫療防衛韌性

記者黃清衛／臺中報導

國軍臺中總醫院今（30）日舉行「急重症大樓」啟用典禮，由國防部副部長鍾樹明上將主持，海軍常務次長黃中將、軍醫局長蔡中將、第5作戰區指揮官邵中將及院方重要幹部共同出席；急重症大樓的正式啟用，不僅象徵院區硬體設施全面升級，也展現國防部持續深化軍醫體系現代化、強化全民醫療照護能量的具體成果。

國防部自民國105年起推動「翔醫專案」，以系統性、前瞻性的整體規劃，逐步改善國軍醫院長期空間受限與設施老舊等問題，期望透過硬體升級，帶動醫療品質、專業人力與服務量能同步提升；國軍臺中總醫院急重症大樓，正是在此政策架構下推動的重要建設之一。

國軍臺中總醫院自民國69年遷入現址以來，深耕中部地區逾40年，長期肩負軍民醫療照護重任。隨著醫療科技快速演進、急重症照護需求日益增加，加上智慧醫療發展趨勢，既有設施已逐漸難以完全因應現代醫療作業需求；因此，院方於民國108年正式啟動急重症大樓新建計畫，打造更安全、高效率且具前瞻性的醫療空間。

國軍臺中總醫院表示，急重症大樓以「全人醫療照護」為核心理念，全面導入綠建築與智慧建築設計，重新整合醫療動線與作業空間，不僅提升臨床效率與病人安全，也營造更友善、人本的就醫環境。隨著新大樓正式啟用，高端醫療設備將逐步到位，專業醫療人力持續擴充，整體醫療技術與服務品質也將全面升級，為官兵及地方民眾提供更周延的急重症醫療照護。

國軍臺中總醫院「急重症大樓」今日正式啟用，展現國防部加強軍醫體系現代化、深化全民醫療照護能量的具體成果。（記者黃清衛攝）