國軍臺中總醫院新建急重症大樓 驗證防災應變量能

記者黃清衛／臺中報導

國軍臺中總醫院新建急重症大樓即將正式啟用，為確保建築安全設計及災害應變機制完善到位，日前特別邀請中山及太平消防分隊進入新大樓，實施雲梯車高樓搶救及地下室廚房火災滅火搶救等實兵演練，全面檢視新建醫療空間之防災與救援效能。

此次演練依據新大樓高樓結構特性、地下空間配置及救援動線進行實地操作與驗證，模擬高樓救援及地下室火災等可能災害情境。演練過程中，由消防專業團隊與院方人員密切配合，實際測試火災應變流程、救援動線規劃及垂直救援能力，確保於緊急狀況下能迅速、安全且有效執行各項救援任務。

副院長郭上校在場全程關注演練執行情形，充分展現院方對新建急重症大樓安全管理、防災整備及病人照護品質之高度重視；並強調，新建急重症大樓肩負第一線急重症醫療任務，未來將持續透過跨單位、跨專業之聯合演練與檢討精進，強化整體防災及災害應變能力，確保新大樓啟用後，能在各種突發狀況下穩定運作，守護病人及醫療同仁安全。

國軍臺中總醫院新建急重症大樓即將正式啟用，邀請中山及太平消防分隊進行地下室廚房火災滅火搶救演練。（國軍臺中總醫院提供）

國軍臺中總醫院副院長郭上校感謝消防員蒞院實兵演練，提升整體防災及災害應變能力。（國軍臺中總醫院提供）