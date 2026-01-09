國軍臺中總醫院深入偏鄉 提供完善健康照護

記者黃清衛／臺中報導

為落實社區健康照護與醫療平權，國軍臺中總醫院持續推動「前進社區」服務行動，日前醫療團隊再度前往和平地區，於達觀文化健康站辦理整合性預防保健服務。透過主動深入偏鄉社區，提供在地居民完善且可近的健康照護，實踐守護全民健康的使命。

一句「謝謝你們專程上來」，讓所有奔波都化為前進的力量。內科醫師曹友銓表示，這不只是工作，這趟行程更像是一場探望老朋友的約定，也是一份年年不變的承諾。

此次服務內容包含癌症篩檢、一般健康檢查及健康教育宣導，協助居民及早掌握自身健康狀況，提升疾病預防意識。在溫馨互動的過程中，醫療團隊不僅提供專業服務，也與部落居民建立長期信任關係，讓健康照護成為貼近生活的日常支持。

國軍臺中總醫院表示，未來將持續整合醫療資源，深入臺中市各社區與偏鄉地區，預計今年辦理15場院外整合篩檢服務，落實醫療可近性，讓健康守護不受地理限制，持續為社區注入安心與關懷，讓醫療資源走進更多角落。

國軍臺中總醫院醫療團隊前往和平地區達觀文化健康站，辦理整合性預防保健服務，提供偏鄉居民完善的健康照護。(國軍臺中總醫院提供)

