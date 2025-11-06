國軍臺中總醫院獲ICQCC金獎 展現急重症照護能量

記者范瑜／綜合報導

國軍臺中總醫院加護病房團隊日前以「提升加護病房護理師執行連續性靜脈血液過濾術之完整性」，制定「連續腎臟替代法（CVVH）操作作業」標準書及技術評值表，透過建立標準作業流程、加強技術監測、辦理教育訓練、提供疑難排解手冊及練習設備，有效提升護理師技術執行完整性，在世界各國300多組團隊中脫穎而出，榮獲第50屆「國際品管圈大會（International Convention on QC Circles, ICQCC）」金獎殊榮，展現該院專業實力與國際競爭力。

國軍臺中總醫院指出，加護病房於2022年7月引進連續性血液過濾機，用以實施連續性靜脈血液過濾術。為增進護理人員專業知識與技術熟練度，增訂「連續腎臟替代療法（CVVH）操作作業」作業標準書及技術評值表、製作CVVH常見疑難排解手冊及數位教學影片以供人員隨時查閱、舉辦CVVH實機操作合併使用臨床情境模擬卡片，並由種子教官負責監測與考核。經專案各項對策實施後進行效果確認，加護病房護理師對於CVVH照護認知正確性提升至85.5%、技術執行完整率提升至97.3%、管路準備時間降低至18.3分鐘，有效提升照護完整性，並進一步促進護理照護品質及提高病人安全和滿意度。

國軍臺中總醫院院長施少將表示，醫院長期致力於推動品質管理文化與臨床創新，並積極鼓勵員工參與品管圈活動，此次榮獲國際金獎，除肯定團隊的專業與努力外，也象徵國軍臺中總醫院在急重症照護品質提升上的持續突破，未來將持續深化品質管理體系，推動跨團隊合作與持續改進，為病人提供更安全、更高品質的醫療服務。

國軍臺中總醫院加護病房團隊日前參加第50屆ICQCC，獲金獎殊榮。（國軍臺中總醫院提供）

國軍臺中總醫院加護病房團隊以「提升加護病房護理師執行連續性靜脈血液過濾術之完整性」，榮獲第50屆ICQCC金獎。（國軍臺中總醫院提供）