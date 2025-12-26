國軍臺中總醫院精進微創手術 助病友回歸正常生活

記者黃清衛／臺中報導

國軍臺中總醫院日前收治一名52歲的女士，由於右髖先天發育不全，導致學生時期因長短腳無法自在奔跑，近年更因關節磨損引發關節炎，疼痛嚴重到連行走都成了折磨；在友人介紹下，來到國軍臺中總醫院骨科部主任傅建堯門診，接受最新的微創正前位(DAA)人工髖關節置換術。術後恢復速度超乎預期，短短三週回診時，她已能不靠拐杖正常行走、甚至輕鬆蹲下綁鞋帶，讓她驚訝又感動，重新找回自信與行動力！

「正前位(DAA)人工髖關節置換術」，此技術源自美國，因能從肌肉間隙進入關節、完全不需切斷臀部肌肉，在美國已有逾半數醫師採用。與傳統後位或前側位手術需切割臀肌不同，DAA 讓病患以平躺姿勢進行手術，醫師可在良好視野下利用即時 X 光精準選擇關節尺寸與角度。因肌肉完整保留，術後步態更穩、脫臼風險最低，手術當天即可下床行走，大多只需 2至4 週即可靠助行器行走，恢復快、限制少，也大幅縮短住院與併發症風險。

正前位(DAA)人工髖關節置換術與傳統後位、前側位手術的差異在哪呢？傅建堯說明：1.後位手術(側躺) ，步驟：切開臀大肌、旋轉肌群進入，優點：手術快速、技術成熟，缺點：需破壞肌肉、脫臼風險較高、需長期復健。2.前側位手術(側躺) ，步驟：切開臀中肌、臀小肌進入，優點：傷口小、脫臼機率較低，缺點：術後步態及力量可能受影響，需較長訓練。3.正前位(DAA)手術(平躺) ，步驟：從闊筋膜張肌與縫匠肌間隙進入，優點：不切肌肉、步態自然、恢復最迅速、脫臼機率最低、可準確調整雙腿長度，缺點：視野較小、技術要求高。

傅建堯表示：「MIS 微創髖關節置換手術的真正精髓是避免損害肌肉，而非只追求小傷口。正前位術式可完整保留臀部肌群，降低脫臼、避免跛行，並減少術後長短腳的發生；並提醒民眾，若長期受到髖關節疼痛困擾，建議儘早就醫，透過專業診斷與適當治療，便能重新找回輕鬆自在的步伐。

患者至國軍臺中總醫院，接受骨科部主任傅建堯最新的微創正前位(DAA)人工髖關節置換術，術後三週已能正常行走。 (國軍臺中總醫院提供)

