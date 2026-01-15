國軍臺中總醫院表揚藥師專業 感謝守護用藥安全

記者黃清衛／臺中報導

為慶祝藥師節，國軍臺中總醫院副院長郭上校今（15）日向全體藥師同仁致上誠摯祝福，感謝藥劑科同仁一年來在臨床用藥照護與藥品管理上的辛勞付出，並公開表揚榮獲績優藥師的優秀夥伴，肯定其專業表現與敬業精神。

郭副院長表示，藥師在醫療體系中扮演不可或缺的重要角色，從處方審核、藥品調劑、用藥指導到藥品品質管理，皆需高度專業與細心。藥師們以嚴謹的態度與耐心的說明，為病患把關用藥安全，默默守護每一位病患的健康，是醫療團隊中最穩定且值得信賴的力量。

廣告 廣告

國軍臺中總醫院指出，藥劑科除臨床藥事服務外，亦積極參與跨專業團隊合作、教學研究及持續品質精進，展現藥師在現代醫療中的多元角色與專業價值，為提升整體醫療品質貢獻良多。

國軍臺中總醫院向全體藥師同仁致上誠摯祝福，並表揚榮獲績優藥師的優秀夥伴，肯定其專業表現與敬業精神。（國軍臺中總醫院提供）