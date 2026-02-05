國軍臺中總醫院跨區交流 建構特色醫療照護網

記者黃清衛/綜合報導

為持續精進中部地區醫療服務品質，強化特色醫療發展，國軍臺中總醫院日前由醫療部主任王守正率領醫療團隊，前往全臺高壓氧治療具備標竿地位的國軍左營總醫院進行專業觀摩與交流。參訪期間，團隊獲左營總醫院院長杜旻育親切接見，並由醫療部主任李彥儒全程導覽，展開一場深度且具前瞻性的專業交流行程。

此次交流重點聚焦於「高壓氧治療」與「燒傷照護」之整合應用。高壓氧治療在提升組織血氧濃度、抑制感染、促進肉芽組織生長等方面，於重症燒傷照護中扮演關鍵角色。透過實地觀摩，讓參訪團隊獲益良多。

因應國軍臺中總醫院未來規劃設立「燒傷病房」，特別汲取左營總醫院於重症燒傷與高壓氧整合治療的實務經驗，作為後續病房籌建與專業布局的重要參考基礎。國軍臺中總醫院目前已具備穩定的高壓氧治療量能，並於「中風後神經修復」領域累積良好成效，未來若能結合燒傷病房建置，將可進一步提供急重症患者更全面且高品質的醫療照護。

此外，國軍臺中總醫院中清分院亦同步規劃成立「高壓氧中心」，相關設備已進入購置階段。透過觀摩左營總醫院潛醫中心之設備規劃與作業流程，提前完善軟硬體整合與安全管理設計，確保未來中心啟用後能穩健運作。

除臨床專業交流外，參訪團隊亦前往左營總醫院健康管理中心及資管組，針對高價值自費健檢市場發展，以及健檢資訊系統（HIS）整合應用進行交流，期望引進南部成功經驗，優化健檢流程與整體服務體驗。

國軍臺中總醫院表示，國軍醫院體系透過跨區交流與資源共享，不僅能加速特色醫療發展，更能深化區域醫療量能。未來將持續以深耕中部軍民健康為核心，打造更完善且具前瞻性的醫療照護網絡。

國軍臺中總醫院攜手國軍左營總醫院，進行專業觀摩與交流。(國軍臺中總醫院提供)

國軍臺中總醫院醫療團隊透過實地觀摩、獲益良多。(國軍臺中總醫院提供)