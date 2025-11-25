第34屆臺灣精品獎 179家企業、336件產品獲選
記者古可絜／臺北報導
第34屆臺灣精品獎頒獎典禮今（26）日在臺北表演藝術中心球劇場舉行，今年共有477家企業、911件產品參選，最終由179家企業、336件產品獲選。得獎產品以AI應用領域增幅最為顯著，其中資通訊產品占比達55.4%，家用設備及五金建材、交通器材與機械零組件等領域，展現臺灣產業強勁創新動能。
經濟部長龔明鑫出席典禮，並親自揭曉金質獎與銀質獎得主，入圍企業包含華碩、友達光電、群聯電子、美利達等知名品牌，亦有多位駐華使節蒞臨典禮現場，展現國際對臺灣精品的高度關注。
其中，金質獎產品展現跨域科技實力，共10項產品獲獎，包含華碩電腦Zenbook A14 筆電、ProArt Display 8K 專業螢幕；致茂電子2D/3D晶圓量測系統；永光化學Everzol CS 系列大地色系反應性染料；大銀微系統：多維度定位平臺；群聯電子6奈米AI運算型SSD控制晶片。
東元電機智能匯集仿生機器人關節模組；聯合骨科器材：「聯合」康膝人工膝關節系統；雃博智慧IOT壓傷照護減壓氣墊床系統；創茂生技：全自動16通道多標的核酸檢測系統，產品涵蓋半導體設備、機器人、醫材、資通訊與高階顯示器等領域，反映臺灣產業深厚技術能量與全球供應鏈關鍵地位。
今年得獎產品以AI應用領域增幅最為顯著，其中資通訊產品占比達55.4%，家用設備及五金建材、交通器材與機械零組件等領域亦展現強勁創新動能；多項產品整合AI、物聯網、大數據，應用於智慧製造、車載系統、智慧移動、半導體檢測與協作型機器人等領域。
永續設計方面，企業廣泛採用循環材料、節能機制與低碳製程，呼應國際淨零趨勢；大健康產業亦結合資通訊與精密製造優勢，在智慧照護、遠距醫療、醫療器材等方面展現跨域整合能力。
第34屆臺灣精品頒獎典禮今日在臺北表演藝術中心球劇場舉行。（記者古可絜攝）
第34屆臺灣精品頒獎典禮今日在臺北表演藝術中心球劇場舉行。（記者古可絜攝）
金質獎產品展現跨域科技實力，共10項產品獲獎，包含華碩電腦Zenbook A14 筆電、ProArt Display 8K 專業螢幕、致茂電子2D/3D晶圓量測系統。（記者古可絜攝）
今年共有477家企業、911件產品參選，最終由179家企業、336件產品獲選。（記者古可絜攝）
