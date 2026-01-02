國軍臺中總醫院雙向精準技術 溫柔守護乳癌病友
記者黃清衛／臺中報導
依據衛福部國民健康署統計，乳房惡性腫瘤已連續多年位居女性癌症發生率首位，且發病年齡有逐漸年輕化的趨勢。對於接受乳房保留手術的早期乳癌病友而言，術後放射線治療是標準的輔助療法，能有效降低局部復發率；目前「乳癌低分次全乳放射線治療」已成為主流選擇，不僅療效與傳統療程相當，更將治療時間縮短近一半，大幅提升了病友的便利性與生活品質。
國軍臺中總醫院放射腫瘤科主任劉珉玥表示，日前診間走入一位39歲的陳女士，自己摸到左側乳房腫塊已半年，礙於保守觀念，不願意至醫院看診，經家人鼓勵，尋求該院「全女性放射治療醫療團隊」協助。經完整評估後，確診為第一期左側乳癌。
考量陳女士仍需兼顧工作、家庭與日常生活品質，劉珉玥為陳女士製作個人化放射線治療計畫，接受 「乳癌低分次放射線治療」合併「呼吸調控精準放射線治療技術」 ，將原先需耗時6週的療程，縮短至4 週（約 20 次），有效減少往返醫院的時間負擔。
治療過程中，透過即時呼吸調控系統（RGSC）監測呼吸週期，僅在深吸氣並短暫閉氣的時間進行照射，讓胸腔內正常組織與腫瘤拉開距離，大幅減少心臟與肺臟接受輻射照射的劑量，進一步降低長期心血管併發症的風險。
陳女士於接受放射治療期間，無須住院，仍可維持正常生活與工作。並在家人陪伴下順利完成整個療程。治療副作用相當輕微，僅出現局部皮膚輕度泛紅與疲倦感，經適當照護即可有效緩解，讓治療期間的生活品質獲得良好維持。
多項國際大型研究與治療指引皆已證實，「低分次乳癌放射治療」在局部控制率與整體存活率方面，與傳統分次治療相當，且不會增加副作用風險。若再結合「呼吸調控精準放射線治療技術」，更可提升治療安全性，已成為國際間廣泛推薦的治療策略之一。
國軍臺中總醫院放射治療中心採用 TrueBeam真光刀放射治療系統，結合強度調控放射治療（IMRT）及體積調控弧形治療（VMAT），以多角度量身打造的照射方式，有效減少周圍正常組織的放射劑量，尤其是針對左側乳癌病友，提供更完善的心肺器官保護。
劉珉玥指出，乳癌低分次放射治療結合呼吸調控精準放射線治療技術，不僅展現放射治療技術的進步，更體現以病人為中心的醫療理念。未來團隊將持續精進設備與專業，為乳癌病人提供更安全、有效且人性化的治療選擇，陪伴病人安心走過每一段治療歷程。
國軍臺中總醫院放射腫瘤科兼癌症中心主任劉珉玥，為陳女士製作個人化放射線治療計畫，縮短療程並減少病友治療期的負擔。 (國軍臺中總醫院提供)
