【國軍臺中總醫院】急重症大樓啟用 智慧醫療升級

（軍聞社記者呂尚俞臺中30日電）

國防部副部長鍾樹明上將30日主持國軍臺中總醫院「急重症大樓啟用典禮」，強調該大樓的落成，象徵太平地區醫療服務的全面升級，當地居民及官兵袍澤在國軍臺中總醫院，即可享有最優質且完善的醫療服務。

鍾副部長30日由海軍常務次長黃佑民中將、軍醫局局長蔡建松中將等人陪同，主持大樓啟用典禮，並聽取近期工作簡報，針對提升醫療量能提出指導。

全人醫療照護 安全高效服務

鍾副部長指出，新建急重症大樓以「全人醫療照護」為核心，全面導入綠建築與智慧建築設計，優化醫療動線與作業空間。院內設置「模組化」手術室與智慧化護理站，配置數位化電子白板、智慧床頭卡及床邊服務系統，打造安全高效的就醫環境。國防部自民國105年起推動「翔醫專案」，逐步看見成果，此次新大樓的落成，代表軍醫體系在現代化與智慧醫療轉型上的重要里程碑。

在視導新建大樓的過程中，鍾副部長除親切與軍醫同仁互動，也特別以「歷史、責任、使命」6個字期勉軍醫同仁，應傳承優良歷史，肩負起照顧袍澤的責任，並以守護民眾健康為最高使命。

「軍醫同仁應秉持視病猶親的精神。」鍾副部長叮囑軍醫幹部，每當有官兵發生重大傷病事故，全軍上下都深感痛心，因此更期盼軍醫體系能發揮關鍵力量，提供最即時與專業的醫療援助。

肯定蔡建松軍醫局長任內貢獻樹典範

此外，鍾副部長在典禮致詞時，稱許2月1日即將榮退的軍醫局局長蔡建松中將，稱呼蔡局長是他的「好同學」，認為他在3年多的軍醫局長任期內，帶領軍醫體系日益精進，達到「作戰區軍陣醫學」與「民眾醫療」平、戰時兩者並重，對軍醫貢獻功不可沒。鍾副部長在現場特別邀請與會嘉賓給予蔡局長熱烈掌聲，公開表彰其戮力醫學實務的崇高精神。

鍾副部長回顧蔡局長任內，不僅推動國防醫學院轉型為國防醫學大學、設立前進外科小組、與美國印太司令部深度交流培養人才，以「無私無我」的精神，讓世界看見臺灣醫療技術，也期勉全體同仁承襲此精神，共同打造堅韌、高品質的醫療能量。

鍾副部長與軍醫人員合影。（軍聞社記者呂尚俞攝）

鍾副部長了解防災包內容物。（軍聞社記者呂尚俞攝）