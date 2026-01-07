國軍與海巡齊心搜救 盼辛姓飛官平安歸來
空軍花蓮基地一架 F-16V 單座戰機（機號 6700）6 日晚間執行例行夜航訓練時發生意外，辛姓上尉飛官於晚間 7 時 29 分，在花蓮縣豐濱鄉東面約 10 浬外海疑似跳傘失聯。空軍第一時間成立應變中心，並啟動聯合搜救機制，全力展開搜尋行動。
總統賴清德亦在第一時間指示國防部及相關單位，全力搜救、以確保人員平安為最高原則。總統晚間透過社群平台發文指出，每一位國軍官兵都是國家的重要支柱，請國人一同為辛上尉集氣，為搜救人員加油，政府將爭取每一分每一秒。
內政部次長馬士元表示，6 日晚間接獲通報後，相關任務機即全面待命，並徹夜投入搜救；7 日起將擴大與國防部、海巡署協調合作，持續增加搜救架次，希望把握黃金時間，盼飛官平安歸來。
海洋委員會主委管碧玲表示，國軍與國家搜救體系仍持續運作，海巡人員已在海上搜尋一夜，期盼白天視線改善有助於尋獲。她也感謝民間貨輪、漁船及商用飛機主動提供協助，展現社會齊心守護國軍的力量。
海巡署指出，入夜後海象轉趨惡劣，已動員 3 艘艦艇、6 艘巡防艇，並與空中能量密切配合，全力投入搜救。中央氣象署則預警，該海域風浪增強、浪高上看 2 至 3 公尺，搜救行動面臨嚴峻挑戰。
