國軍花蓮總醫院 核子醫學中心啟用

記者范瑜、湯平／綜合報導

國軍花蓮總醫院「核子醫學中心」昨日正式啟用，核子醫學以放射性藥物標記生理功能，可在疾病早期呈現異常徵象，其具有高度敏感度，對腫瘤偵測、心臟功能評估與各系統疾病之診療，皆具關鍵價值，能提供傳統影像學無法取代的資訊；未來，花東地區患者不需再長途奔波北上，可在地接受PET/CT、骨掃描、甲狀腺功能影像等高階檢查，落實醫療服務在地化。

引進多項高階儀器 完善醫療照護

國軍花蓮總醫院今年陸續引進多項高階醫療儀器，包括640切電腦斷層掃描儀、複合型手術室、心臟血管中心，以及昨日正式揭牌的「核子醫學中心」，為地方軍民提供更完善的醫療品質與照護。揭牌典禮邀請前國防部副部長王信龍、空軍教準部指揮官董中將、軍醫局副局長陳少將、花蓮縣衛生局長朱家祥等人共襄盛舉，共同見證國軍醫院對東部軍民健康和醫療水準的重視。

廣告 廣告

陳副局長致詞時表示，國軍花蓮總醫院設立「核子醫學中心」，不僅能強化東部地區官兵及民眾的精準醫療服務，也能減輕病患長途轉診的不便，真正落實「防衛醫療在地化、醫療資源均衡化」目標。未來，軍醫局將持續協助醫院建構跨院區合作與遠距診斷機制，讓核子醫學能與放射線醫學、腫瘤醫學等專科攜手，為國軍官兵及花東鄉親提供更完整、更先進的醫療照護。

花蓮總醫院院長彭上校指出，感謝軍醫局及花蓮縣政府等單位長期以來支持與指導，使「核子醫學中心」能順利啟用，未來將持續深化與三軍總醫院及其他醫學中心合作，以強化研究量能與臨床服務品質，持續守護國軍官兵與花東鄉親之健康。