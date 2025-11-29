國軍薪資規畫出爐！無志願役加3萬 王定宇：藍白違法把福利做政治籌碼

記者楊士誼／台北報導

國防部長顧立雄12月1日將應立法院外交及國防委員會邀請報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，計畫當中未有藍白通過的加薪三萬元。民進黨立委王定宇今（29）日表示，民進黨過去十年幫國軍加薪6次以上，加薪人人都愛，但要用合理、合法的方式，藍白無視憲法、不與行政部門溝通，形同把國軍福利做為政治籌碼，對國軍、國家都不好。

王定宇指出，過去10年從蔡英文總統到賴清德總統，總共幫國軍加薪6次以上。除了薪資調高以外，各項加給如士官長的領導加給、專長加給、戰鬥加給都調高。在今年4月1號實行的最新調整薪資方案中，顧立雄就幫國軍戰鬥部最高加薪到1萬2千元，他強調，民進黨兩任總統是幫國軍加薪次數最多、幅度最高的總統，民進黨政府也是最重視國軍薪資的政府。

廣告 廣告

王定宇表示，加薪人人都愛，大家都希望每個人薪水越多越好，特別是辛苦的國軍弟兄姊妹。但要用合法、合理的方式，而國民黨跟民眾黨不跟行政單位溝通，逕自齊頭式的調高薪資，違反憲法、預算法。如果要幫國軍加薪，就好好跟行政部門協商，顧及財務紀律，才是真實的為國軍著想。單方面透過國會多數加薪，只是把國軍的福利用作政治對抗的籌碼，對國軍不好，對國家更不好，並不是真的為國軍著想。

王定宇強調，國軍的薪資結構，是複雜且專業的議題，國軍的編限比平均達到78%，可是在有些特別辛苦的單位，如飛行員或反情報單位、高山或離島作戰部隊的編限比都偏低。應該透過加給讓招募的兵源到國家需要的地方，齊頭式的加薪反而造成國軍在人力配置上了無法透過薪資誘導調配。

王定宇也表示，希望不分朝野能夠好好溝通，支持讓國軍弟兄可以有更高的報酬，但不要老是用政黨惡鬥的方式、無視憲法跟法律的規定加薪，對國家、對國軍都不好。

更多三立新聞網報導

中配徐春鶯遭押！綠委提案修反滲透法：犯「這些罪」最低關一年

總統拋國防特別預算！鄭麗文批玩火 王定宇怒嗆國民黨：侵略者的走狗

賴清德提升國防被抹黑玩火 王定宇說重話：國民黨把國台辦工作搶來做了

剖析習近平、川普通話 王定宇：川普的迴避使中國策略目的未能實現

