國軍被攻擊免等命令！顧立雄：可去中心化作戰

中共近年來持續對台灣施加軍事壓力與恫嚇，國防部為因應可能的突發攻擊情境，提出「去中心化作戰」概念，允許部隊在受到攻擊且指揮系統中斷時，不待命令即可採取行動。國防部長顧立雄解釋，此機制設想的是國軍遭受攻擊且中央指揮體系斷絕的極端情況。同時，國防部首次公布福建號航母經過台海的監控照片，並表示該艦正返回上海進行相關缺失改善。專家則提醒，部隊授權開火的條件必須明確規範，以避免誤判導致衝突。

國防部近期向立法院提交的最新報告指出，假設敵軍突然發起攻擊，各部隊可不待命令，執行分散管制並進行去中心化作戰。這項作戰方針引發關注，立委馬文君質疑基層部隊在何種情況下可被授權開火。對此，顧立雄明確表示，只有在遭受真實攻擊且戰爭狀態已形成的情況下，特別是當中央指揮體系可能被切斷時，才能啟動此機制。

全球防衛雜誌社採訪主任陳國銘對此表示擔憂，他強調部隊授權必須明確律定，否則基層官兵在遭受攻擊時會不知道該如何反應。他認為這類重要規範不應僅表現在國防報告書中，而應有清晰的指導方針，因為「去中心化」等專業術語對基層官兵來說難以理解。

國防部此舉主要是防範共軍對台「由演轉戰」的可能性。報告中提到，未來若共軍在台海周邊進行複合式軍事行動，國軍將視敵情威脅程度提升戰備，包括開設二級或一級加強指揮中心，並執行備戰操演。

此外，國防部首次公布了5月16日福建號航空母艦經過台海的監控照片。顧立雄向立委羅美玲解釋，照片顯示福建號上並無艦載機，研判其正返回上海長興島進行相關缺失改善。國軍面對共軍威脅已成常態，必須防範隨時可能的攻擊，而「去中心化」作戰概念的實施，需要謹慎拿捏，確保不會失控。

