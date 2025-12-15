國軍被迫自費2萬學無人機 身心調適假淪擺設遭刁難

立法委員徐巧芯揭露國軍基層遭半強迫自費參加無人機課程問題，指出國防部計畫在2025年完訓3100多員操作手，卻要求官士兵自費參加民間培訓，費用高達2萬至2萬3000元，引發基層反彈。她同時指出身心調適假淪為擺設，官士兵申請休假反遭刁難，呼籲國防部應檢討相關政策。

徐巧芯質詢國防部長顧立雄。（圖／國會頻道）

徐巧芯今（15）日在立法院質詢國防部長顧立雄，她指出近期接獲基層弟兄陳情，指部隊長官以半強迫方式要求自費參加民間無人機操作課程並取得證照。她收到8軍團、關指部內部爆料，8軍團推薦的無人機課程要價2萬元，關指部推薦的崇右影藝科技大學無人機課程費用更高達2萬3000元，雖有補助1萬3000元，弟兄仍需自行負擔1萬元。她強調，雖然部隊沒有在文書上強制要求，但常有口頭宣導，造成弟兄在部隊及同儕間承受無形壓力。

廣告 廣告

徐巧芯爆料，基層國軍弟兄須自費學習無人機操縱。（圖／中天新聞）

徐巧芯質疑，基層官士兵薪水並不高，國防部為增加無人機操作量能就要求基層自費參加課程相當不合理。她指出，國軍有自己的無人機培訓訓練教學能量，也可直接獲得國防部自身認證，卻捨近求遠要求官士兵參加培訓，且各地價格不同，顯示此狀況已是全國各地、各部隊的普遍情況。她更強調，民用、軍用無人機證照並不通用。

對此，國防部長顧立雄回覆表示，根據這個狀況，陸軍一、二類的無人機依據民航法可以依專長證書操作，不需要民間證照，且國軍籌購的無人機無論軍售、商售都包含訓練。顧立雄承諾，國防部會針對各部隊進行查證、嚴格禁止，並在兩周內提出報告。

徐巧芯指出，國軍弟兄要請身心調適假常被刁難。（圖／國防部發言人臉書）

徐巧芯也提到身心調適假「看得到吃不到」的嚴重問題。她指出，國軍的身心調適假政策已在114年10月宣布實施，國軍官士兵都可依規定申請休假，但弟兄常被要求要先把特休假、補休假、榮譽假、慰勞假放完才可開始請身心調適假。她表示，有弟兄提出休假就會被主官關切、約談甚至刁難，結果要請假的弟兄搞得「越請壓力越大」，官士兵想根據自己心理需求放假卻遭刁難。

徐巧芯認為，國防部應該檢討「身心調適假」的放假流程與各項細節，除了加強基層單位宣傳外，應根據國軍特殊之處、在不影響各單位戰備情況下，讓國軍弟兄能好好運用、好好休息，讓這個立意良善的政策可以發揮最好效果。該貼文引發網友熱烈討論，有網友認為這樣的政策真的需要改進，也有網友表示軍人的權益不能被忽視，更有網友支持徐巧芯的主張，認為應該讓軍人有更好的保障。

延伸閱讀

軍火採購案炎上！大石喊告了 凌濤直球對決霸氣反擊

告發國防部！凌濤轟：不能讓「台南軍火幫」得逞

國防部5.9億炸藥案疑雲重重 謝龍介爆「某商人」背後搞鬼