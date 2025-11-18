國軍被香港男吸收刺探軍事機密！檢調求處重刑 國防部發聲了

記者陳思妤／台北報導

國防部證實，執行內部清查時，發現楊姓少校行止涉疑，立即通報，查獲上游不法組織，檢調依涉犯國家安全法等罪責起訴5人。（圖／翻攝畫面）

中國文攻武嚇不斷，持續對台滲透統戰。又爆出有香港男子利用觀光跟商務名義來台，吸收退役和現役軍人刺探機密，高檢署今（18）日偵結，依照涉犯國安法、洗錢等罪起訴7人，其中涉犯國安法的6人被檢調求處重刑。國防部證實，執行內部清查時，發現楊姓少校行止涉疑，立即通報，查獲上游不法組織。

國防部表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

