國軍裝甲車救災「輾壞2台車」 卓榮泰霸氣允諾：我跟顧立雄一人賠一部

三立新聞／綜合報導

受到鳳凰颱風影響，昨（11）日宜蘭不少地區發生淹水災情，就有民眾車輛拋錨，所以把車停在宜蘭中山路路中央，沒想到被救災路過的裝甲車輾過，愛車變成廢鐵。對此行政院長卓榮泰也表示，他跟部長一人一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可，後勤工作由他們協助。

車輛拋錨停在路中間，被救災路過的裝甲車輾過。

一台黑色小客車車頂硬生生凹了一塊，擋風玻璃碎裂，往後面一看，車尾變得扭曲變形，根本看不出原本樣子，另一台車也是很慘，車尾凹了一塊，這兩台車變成廢鐵，疑似是裝甲車給壓過。

當事民眾：「大概6點多就淹水了，然後車開過來就拋錨了，然後（車）就停在路中間，晚上大概8、9點的時候，有裝甲車過來嘛，然後因為車子卡在路中間，所以他們就直接壓過去，過去後面了，也沒辦法就給它壓，還是救人比較重要。」

路旁的屋簷疑似也受到裝甲車撞擊。

受到颱風外圍環流和東北季風交互影響，宜蘭不少地區豪雨成災，蘇澳市區的中山路出現淹水，就有民眾的車拋錨、無法移動停在路中央，人先去避難，沒想到水淹過車頂，11日晚間國軍出動裝甲車去救災，其中一輛疑似因視線不佳，加上水淹太高，直接輾過車輛。

當事民眾：「（車）就留在這邊啊，因為也不知道要怎麼辦，因為可能還要申請國賠什麼的，所以就沒有動作。」

目擊民眾：「它是慢慢被推到這裡，然後不知道什麼原因，它有一個東西撞到它（車子），然後就發出很大的聲音，然後就變成這樣。」

不僅車輛，一旁店面的屋簷疑似也受到波及，出現凹痕，目前車主回車內拿貴重物品，再思考後續維修等問題。

行政院長卓榮泰（左2）允諾，他跟部長一人賠償一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可。（圖／行政院提供）

11日晚間宜蘭不少地區嚴重淹水，民眾也搭乘裝甲車從中原路經過中山路涉水而過，但明顯可以看到沿途房屋淹了快一層樓高。

行政院長卓榮泰：「你們壓壞的兩部車子，你們不要擔心，我跟顧部長一人一台都沒問題。」

如今愛車變成廢鐵，對此海軍司令部回應，已經派員偕同蘇澳鎮公所與警方赴受損民車現場會勘，並完成備案，後續由陸戰隊指揮部配合蘇澳鎮公所處理洽賠事宜。

