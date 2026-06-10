國軍要花5億蓋跳傘訓練大樓 藍委質問需求在哪？

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陸軍司令部規畫在115年度國防預算中編列「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費約5億1072萬元，不過需求與效益遭到質疑。（中時資料照）

陸軍司令部規畫在115年度國防預算中編列「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費約5億1072萬元，預計於115年至117年分年執行，興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，供特戰人員執行高空滲透跳傘訓練。國民黨立委馬文君表示，支持國軍強化特戰能力，但高額建案預算仍須接受檢驗，相關需求與效益須交代清楚。

馬文君指出，國軍若要投入超過5億元興建跳傘模擬訓練館，首先應說明實際需求，台灣傘兵主要任務以戰區機動增援、特戰滲透及關鍵據點支援為主，並非執行大規模敵後空降作戰，在台海高強度防空環境下，大型運輸機執行敵後空降的難度極高，目前國軍較常見運用方式仍以直升機機降及特戰滲透為主。

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馬文君質疑，現行傘訓課程中究竟有哪些項目必須透過垂直風洞系統完成，現有傘塔、高跳台、實跳訓練及既有模擬設備是否已無法滿足需求，國軍近年已投入逾億元在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬風速、風向及各類天候條件，如今再投入鉅額經費建置風洞系統，相關設備如何分工、是否存在功能重疊，以及能額外提升多少訓練效益，都應提出具體說明。

針對採購規劃，馬文君表示，陸軍至今未能清楚交代預算配置，總經費超過5億元，但大樓工程款就占約一半，預算書中卻缺乏詳細成本拆解，外界無法了解主要支出究竟來自設備採購或工程建設。此外，跳傘模擬器依功能不同，價格差異甚大，陸軍規劃採購何種等級設備、相關規格及成本估算方式，也未充分揭露。

馬文君也質疑，陸軍為何一定要興建全新專用場館，是否曾評估利用既有營區設施改建整合、比較不同建置方案的成本效益，甚至參考民間風洞設備採半開放式或戶外配置等模式，都應提出專業評估報告，而非直接投入大筆工程經費興建新大樓。

此外，馬文君指出，國軍近年已陸續投入相關跳傘模擬設備建置，如今再追加高額預算採購新系統，應說明究竟是既有設備不足、訓練量能不夠，或屬設備升級需求。若無法提出現有設備使用率、訓練成果及效益評估資料，外界自然難以判斷新增預算的必要性。

馬文君表示，支持特戰訓練不代表放棄監督，國軍爭取預算前，應清楚說明需求、效益及經費用途，讓每一筆國防支出都能接受社會檢驗，原先提案減列3億元並凍結5000萬元，經朝野協商後修正為全案減列2億元，其中115年度預算減列3000萬元、凍結1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。

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