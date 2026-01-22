國軍計劃採購20萬架無人機 將優先國內產製

行政院提出的新台幣1.25兆國防特別預算中，計劃採購20餘萬架各型無人機。國防部今天(22日)說明，其中2,000餘架ALTIUS反裝甲無人機將循對外軍購模式辦理；20餘萬架攻擊型、監偵型無人機則由國內優先產製。另外，有關「台灣之盾」計劃推動情形，也已成立專案辦公室負責整體規劃。

日前國防部公開新台幣1.25兆國防特別條例軍購案項，包含各式精準火砲、飛彈等武器裝備等七類。其中，反甲型、濱海監偵型、濱海攻擊型等各類無人機將達20餘萬架，無人艇1,000餘艘，引發外界關注。

廣告 廣告

對此，國防部22日於例行記者會上說明，國軍基於以科技取代人力、以火力取代兵力的建軍購想採購各類型無人機，平時將分擔國軍各部隊海空監偵及巡邏等高風險任務，降低人員負荷及裝備損耗；戰時則可支援防衛作戰，並搭配主戰武器實施精準打擊。

國防部也指出，以攻擊型無人機為例，其定位為消耗性的遊蕩彈藥，在運用上可創造出不對稱作戰的效益，籌獲方式將優先以國內自主產製為主。作計室聯戰處處長劉浩祥說：『(原音)我們目前像ALTIUS 600、700M就是屬於軍購的部分，那20萬餘架的攻擊無人機，包含監偵型的部份，它是屬於國內優先產製。』

另外，日前國防部長顧立雄在立法院備詢時表示，為達建構「台灣之盾」目標，將以專責辦公室方式管制推動。國防部說明「台灣之盾專案辦公室」已於2025年10月31日成立。劉浩祥說：『(原音)由國防部編組相關作計室、情次室、通資室、戰規司及整評司，並且納編空軍及中科院等相關專業人員，來負責整個政策的發展、規劃、需求的協調、建案的管制及系統的整合。』

國防部強調，「台灣之盾」的目標是建立分層防禦、高敏感度、有效攔截的防空武器系統，整體建案均依管制期程如期進行，但相關細節與執行進度因涉及作戰安全不便對外說明。(編輯：沈鎮江)