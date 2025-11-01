國軍變台軍？M1A2T戰車臂章 Taiwan ARMY字樣惹議

陸軍M1A2T首支戰車營前天舉行成軍典禮，官兵配戴的成軍紀念臂章也成為焦點，青年日報「青文創」上架一天就宣告完售，不過外界質疑，臂章上的Taiwan ARMY字樣，是把國軍變成了台軍。軍方解釋，臂章元素中強調Taiwan，也是呼應M1A2T是台灣的專屬型式。

陸軍五八四旅聯兵三營M1A2T戰車正式成軍，官兵配戴於左手臂的成軍紀念臂章為灰綠底色，以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角盾形，有M1A2T、ABRAMS字樣，下方有Taiwan及ARMY字樣，軍方說明，臂章的設計象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。

不過臂章上大大的Taiwan ARMY字樣，在國防部發言人臉書粉專掀起熱烈討論。有網友稱讚「好帥的臂章」，但也有網友質疑「中華民國陸軍甚麼時候改成台灣陸軍了？」「ROC跑去哪裡了？」「怎麼變成迎合中共對國軍的稱呼了？」更有網友質疑「天底下會用地名稱呼軍隊的，都是敵人」。

據指出，這枚臂章由文化總會策畫，再次循漢光演習模式，透過青年日報「青文創」平台對外銷售，定價四百元、實際售價三五○元。周五甫上架後，僅一天就貼出「已完售」訊息。

前立委帥化民質疑，民進黨若有本事就宣布獨立，但卻又不敢，結果「偷偷摸摸在那裏搞」，賴清德的行為也有失一個總統的格調。他批評，現在的將領怎麼這麼可恥？怎可隨便接受這種事情，把自己從國軍降格變成台軍？

陸軍司令部表示，美軍售台灣M1A2T戰車，是特別為台灣專屬型式，末尾為「T」即代表Taiwan。臂章元素中強調Taiwan也是為呼應M1A2T的特殊性。

陸軍司令部指出，這款紀念臂章在成軍典禮後由官兵收藏紀念，並不會常態性配戴。國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，籲請外界勿過度解讀。

