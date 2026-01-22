國軍軍事校院出席大專校院校長會議 展現教育競爭力

記者孫建屏／屏東報導

115年全國大專校院校長會議今（22）日起一連兩天在國立屏東科技大學舉行，國軍軍事校院校長及代表受邀與會，和全國公私立大專校院逾150位校長交流研議，共同探討高等教育與技職教育的新願景，期能促進整合教育資源，提升教育競爭力，培育菁英軍事人才，以因應快速變化的動態環境，滿足國防建設的需要。

今年全國大專校院校長會議以「數位賦能、智慧驅動」為主題，聚焦高教國際化與在地連結的深化策略、AI時代下專業人才的養成與轉型契機，期待共同勾勒高等教育在數位與智能浪潮中展翼飛翔的未來願景。

廣告 廣告

「我們打破AI只是資訊工程系課程的看法，是全部跨系的整合，由簡而繁、從易而難，去設計不同階段的課程。」出席全國大專校院校長會議的國防大學理工學院院長崔少將指出，因應全世界AI的浪潮，理工學院課程規劃的重點，除了根據AI的理論、演算法和原理設計出每一階段教育課程外，在教育實踐部分，也運用教育部高等教育深耕計畫的補助，整合專任教師和行政同仁成立AI人工智慧推動小組，研討及推動學校如何在AI趨勢中的策略和因應之道。

陸軍官校校長譚少將則指出，為與時俱進同步迎合AI對科技、戰爭、教育與運用等各個層面的影響，陸官在教學上也進行研修、調整配合，並參考烏俄戰爭的發展和研究報告，加入無人機的教育與訓練，同時與國內成功、中山、高雄、嘉義、屏東等8所大學簽署策略聯盟，藉由雙方的資源分享及交流，讓陸官同學研習民間大學有關無人載具、無線通訊及光電工程等先進技術，促進國防科技創新與軍事裝備智能化。

譚校長也表示，陸官與友邦軍校的交流由來已久，目前除長期甄選學生赴外負笈就讀外，更有短期交流、參訪的實施，也預計陸續與美國西點、色岱爾等軍校完成策略聯盟簽署，深化彼此的互動、交流與情誼，協助、督促陸官學生在國內、外都要能走出去，把別人的好處學回來，踏出舒適圈，進而成長」將所學所得貢獻國軍。

空軍官校（左起）、國防大學理工學院、陸軍官校、陸軍專科學校及空軍航空技術學院等校、院長及代表出席。（記者孫建屏攝）

115年全國大專校院校長會議22日起在國立屏東科技大學登場，邀請國軍軍事校院校長在內，共有逾150位國內大專校院校長參加。（記者孫建屏攝）