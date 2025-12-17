國軍遭共機雷達鎖定可反擊？ 顧立雄：判斷具攻擊意圖後可行使合法自衛權

國防部強調應處敵方猝然襲擊，各部隊實施分散式管制、在去中心化運作指導下，遂行作戰任務。資料照為中華民國空軍F-16戰機執行空中巡邏任務。路透社



由於近期因日本首相高市早苗發表「台灣有事」挺台言論後，中國出動航空母艦遼寧艦編隊接近日本海空域演訓，甚至中共艦載機殲-15開啟射控雷達照射日方升空的F-15J戰機，甚至傳出「鎖定」的嚴重挑釁行為。國防部長顧立雄今天（12/17）上午被立委問到，若共機猝然用雷達照射國軍戰機的話，能否依照「去中心化指管」直接反擊，顧立雄表示，如果我方飛機上所有警報器都已經響了，已被共機鎖定了，對方還要意圖要進行攻擊的話，就可以合法行使自衛權。

廣告 廣告

國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥今天上午應立法院外交及國防委員會邀請，赴立法院對「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」做專案報告。國防部在報告中指出，美國防長及印太司令等高階將領紛紛示警中共意圖顛覆現行國際秩序，積極進行武力侵台事前整備，面對中共軍事擴張，印太地區國家感受最為深刻；為應對不穩定局勢發展，各國持續強化多邊軍事協議與防衛能力，國防部亦嚴密監控中共對台軍事行動關鍵預警徵候 ，評估當前敵軍動態及未來可能行動模式，爭取早期預警、迅速處置，妥慎應對敵猝然「由訓轉演，由演轉戰」企圖 。

報告中也指出國軍因應中共猝然的灰色襲擾行動具體作為，包括當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅，預防共軍「由演轉戰」威脅。

國防部強調，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

對此，國民黨立委賴士葆等多位立委關切，國軍如何貫徹「分散式管制（指管」執行防衛作戰，賴士葆質詢時問顧立雄，「今天如果老共的飛機來了，我們空軍戰機上來了，共機也用火控雷達照我們的戰機，我們可不可以視為對方猝然攻擊、我方可不可以依『去中心化指管』直接反擊？」

顧立雄回應，「我想如果他（共機的雷達）如果對我們有鎖定的話，我們就要判斷他的意圖。」

賴士葆又問：「（我方）要不要直接開火？」

顧立雄說：「如果他（共機）鎖定我們，而且有一個攻擊的傾向，（我方）當然可以行使合法的自衛權。」

賴士葆對顧立雄的答案顯然不敢置信，對顧立雄說：「這要講得很清楚喔！」顧立雄則強調，「這是鎖定喔！」

賴士葆又問「火控（射控）雷達照射就是鎖定喔？」 對此，顧立雄進一步講清楚國軍合法行使自衛權的條件，顧立雄表示：「如果我們已經整個飛機上的警報器都已經響了，已經是被他鎖定了，還要意圖要進行攻擊。」在此情況下，國軍就可以合法行使自衛權。

不過，賴士葆不解，「為什麼日本戰機被共機雷達照射後卻沒有去打他（共機）？」

顧立雄說：「這個我想對於這樣的一個判斷，日本要在當下去判斷，到底對於被他（共機）的雷達的照射，是不是已經造成一種鎖定要進行攻擊。」

更多太報報導

接續福建號航艦威嚇？ 國防部：23共機今晨出海「聯合戰備警巡」

【更新】無艦載機！ 福建號航艦成軍後昨首度通過台海 顧立雄：研判返上海進行缺改