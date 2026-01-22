國軍配合交通部春節疏運 C-130待命支援

記者王子昌／臺北報導

國防部今（22）日召開115年春節期間「外離島軍民運輸作業」、「國軍醫院醫療服務不中斷」記者會，說明配合交通部今（115）年度春節疏運期程，規劃自2月13日至23日止，備妥空軍C-130型運輸機2架待命支援外、離島緊急疏運作業；另各國軍醫院春節期間亦維持正常急診及住院服務，持續為國人、國軍官兵及眷屬提供醫療服務。

為確保春節期間外、離島交通順暢，國防部後次室後勤管理處處長賀志豪少將表示，將依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，當外、離島地區天候不佳、主要節日或其他不可抗力等因素，造成大量民眾滯留，交通部優先協調民營業者檢派加班機（船）疏運；如運量仍不足，再向國防部提出緊急疏運申請，國防部會在不影響戰備演訓任務下，檢討適切兵力支援執行外離島地區疏運任務，協助官兵及民眾返鄉過節。

國防部自民國112至114年計派遣C-130型機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返臺北及高雄等地滯留旅客之疏運作業，總計載運旅客及官兵計7,844人次，將持續秉持安全、積極、效率與服務的精神，於外、離島地區有緊急疏運需求時，以最短的時間派遣空軍C-130型機協助運輸，協助民眾及官兵返鄉或返回工作崗位。

針對春節期間「國軍醫院醫療服務」部分，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，春節連續假期2月16日（除夕）三軍總醫院等4家醫院，開設上、下午特別門診，高雄院區開設下午、晚上特別門診，岡山、中清院區開設上午特別門診；2月17至19日（農曆初一至初三）三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20、21日（農曆初四、初五）多數醫院恢復正常開診。

國防部指出，115年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務，相關開診資訊均公告在國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽瞭解相關資訊，各國軍醫院均會竭誠說明，提供國人、國軍官兵及眷屬完善醫療服務。

國防部後次室後勤管理處處長賀志豪少將表示，配合交通部今（115）年度春節疏運期程，規劃自2月13至23日止，備妥空軍C-130型運輸機2架，待命支援外、離島緊急疏運作業。（記者王子昌攝）

軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，各國軍醫院春節期間維持正常急診及住院服務，持續為國人、國軍官兵及眷屬提供醫療服務。（記者王子昌攝）