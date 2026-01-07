【國軍醫療獲證居冠】導入AI數位轉型 大幅提升診斷效率

記者范瑜／專訪

三軍總醫院團隊此次獲19項醫療院所類SNQ國家品質標章，其中，神經外科部「脊智醫師─脊椎術後智能動態核心訓練團隊」與急診部「智慧急診．綠能照護─電子紙、AI與資訊化整合在急診之應用」，以導入AI技術、推動數位轉型，從急診即時監測到術後復健全面升級，大幅提升精準醫療與診斷效率。

三總急診部主治醫師歐昊卓指出，急診部導入「電子紙床頭卡系統」後，病人基本資訊、檢驗結果與醫療警示可即時呈現於床邊，不僅有助於醫護人員迅速辨識病人狀況，也讓病人及家屬能清楚掌握即時狀態，減少重複詢問情形，還能兼顧節能減碳效益；系統並結合AI心電圖（EKG）判讀模組與檢驗數據，當系統偵測到心肌梗塞或血鉀異常等高風險狀況時，警示訊息可提醒醫師與護理人員立即介入處置，提升急診照護效率與病人安全。

廣告 廣告

此外，針對脊椎手術後復健，神經外科團隊開發「脊智醫師─脊椎術後智能動態核心訓練團隊」，三總神經外科部主治醫師余奕霖表示，將AI技術導入術後復健流程，結合VR虛擬實境與 AI影像辨識技術，即時判讀病人動作是否正確與安全，若出現不當姿勢或潛在風險，系統會立即提出調整建議，宛如一名「24小時不會疲累的智慧健身教練」，協助病人循序漸進復健，降低二次受傷與併發症風險，為脊髓損傷患者提供個人化的一站式復健方案，提升整體醫療照護品質。

三總神經外科部主治醫師余奕霖（左）、急診部主治醫師歐昊卓（右）。（記者范瑜攝）