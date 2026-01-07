國軍醫療獲證居冠 展現創新豐沛量能

記者范瑜／臺北報導

「第28屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章授證典禮」昨日盛大登場，國軍醫療體系共獲得醫療院所類26項、護理照護服務類2項SNQ認證，為全國獲證數最多之醫療體系。其中，三軍總醫院在重症與移植醫學、數位醫療與AI轉型、精準照護等領域，以跨科別全方位發展榮獲19項認證，三總北投分院則以「精神醫療宅急便，建構堅韌安全網」獲醫療院所類─醫院社區服務組銅獎殊榮，展現國軍醫療體系技術創新及豐沛量能。

深化服務品質 守護國人健康

國軍醫療體系共獲得28項標章，由軍醫局副局長陳少將帶領醫療團隊上臺受證，並發表「品質證言」。陳副局長指出，國軍醫療體系長期致力於推動醫療品質精進作為，榮獲標章不僅是對醫療專業與制度化管理的肯定，亦是全體醫療同仁共同努力的成果。未來，國軍醫療團隊將持續深化臨床照護、醫療安全與服務品質，確保官兵與民眾都能獲得優質且值得信賴的醫療照護，善盡守護國人健康的責任。

具備國際水準 全方位發展

三總院長蔡少將表示，三總自SNQ國家品質標章認證開辦至今，已累計獲得200項標章認證，單一醫療機構累積認證數持續領先全國，今年共有19個醫護團隊獲證，涵蓋移植醫學部團隊強大的生命傳遞實力、整形外科建構具備國際水準的「臺灣國家皮庫」、神經外科部與急診部導入智慧科技與創新技術等，展現三總全方位醫療發展。

此外，三總北投分院以「精神醫療宅急便，建構堅韌安全網」，首創CARES模式，打破傳統精神醫療照護，將照護延伸至社區，並提供及時介入，與24小時社區精神醫療，目標是讓精神疾病患者能穩定、安全地生活在社區，降低社區危機事件、減少不必要送醫，獲本屆醫療院所類─醫院社區服務組銅獎，表現卓越。

「第28屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章授證典禮」昨日舉行，國軍醫療體系共獲得28項標章。（記者范瑜攝）