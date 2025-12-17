國軍釋監控中共福建航艦照僅160KB挨批 專家：未達戰略溝通

國防部今天(17日)釋出16日監控中共「福建號」航艦的照片，檔案卻僅160KB、畫質模糊不清，遭專家批評達不到戰略溝通效果。於此同時，國防部長顧立雄證實，國造「海劍羚」飛彈系統已成功通過作戰測評，將依海軍的需求正式量產。

對比日本防衛省高清照，國軍釋出照片僅160KB。（圖／中華民國國防部、日本防務省；合成製圖／TVBS）

國防部近日釋出16日監控中共「福建號」航艦航經台灣海峽的照片，據悉是由國軍銳鳶無人機在幕後拍攝。然而，相較於過去銳鳶回傳的高辨識度影像，這次提供給媒體的照片畫質卻相當模糊，檔案大小僅160KB。對比日本防衛省今年9月公布福建艦出沒沖繩的高清照片，清晰度高下立判。對此，軍事專家認為此舉無法有效展現國軍監偵能力，呼籲軍方器材應盡速升級。

專家質疑監控照畫質差，恐難達到戰略溝通效果。（圖／中華民國國防部）

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「其實這沒有辦法達到戰略溝通的目的，趕快去換一個比較好的，比如說軍規的攝影器材。這看得到的，不只是說影像看得到，只要說雷達光點掃得到的話，其實都可以打得到，承平時期看得到的，用意是說拍給國人看，結果你現在拍出來這種模模糊糊的，日後呢？誰要再相信國防部的一些監偵的品質啊？」

就在兩岸海域動態受矚之際，中共官媒央視17日也針對首艘自製航艦「山東艦」服役6周年製作專題，旁白特別提及2023年山東艦編隊遠赴西太平洋，參加環台島戰備警巡及「聯合利劍」演習，對我國進行恫嚇意味濃厚。

顧立雄證實，國造「海劍羚」飛彈系統通過作戰測評。（圖／民眾提供）

面對中共威脅加劇，台灣也積極提升不對稱戰力。中科院研發的「海劍羚」防空飛彈系統傳出捷報，有軍事迷拍下測試載台「高雄艦」在執行除役前最後任務，於11月1日夜間戰測後返港，照片顯示彈箱有三個缺口，間接證實測評期間發射了3枚實彈。國防部長顧立雄說：「作戰測評之後，已經成功，接下來當然就是要海軍，根據他們的需要，放在他們認為適當的載台上。」

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「海劍羚飛彈他其實最主要目標就是希望能夠作為捍衛我們海軍艦船的最後一道防線，在一些其他的船隻，不管是登陸艦或我們的一級艦，去進行一個整合，我覺得其實接下來就可以去思考。」

