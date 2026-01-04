國軍長效水一瓶120元比日本貴3倍多 游淑慧秀照：這才是行情

國防部過去曾被踢爆，採購備用長效期瓶裝水但每瓶預算竟高達120元，引發爭議。台北市議員游淑慧今天表示，日本販售的「災害用備蓄飲料水」效期長達10年、容量490ml、單價只要180日幣（約36元台幣），她直呼「這才是行情」，「支持國防預算不是問題，問題是誰敢保證國防預算都花在該花的地方？」

游淑慧。（圖／中天新聞）

游淑慧今天在臉書發文表示，「價錢多比比，世面多看看，良心多挖挖」，之前馬文君委員抓到強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年 長效期戰備飲用水單價120元。但日本無印良品販售「災害用備蓄飲料水」，效期10年、490ml、單價180日幣，「這才是行情、這才是全民備災」。

游淑慧在臉書貼出日本無印良品販售的「災害用備蓄飲用水」照片。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧表示，畢竟水是「天天、人人」都要喝，要可負擔的價錢，要人人買得到否則誰每天喝得起高價韌性水？支持國防預算，不是問題，「問題是，誰敢保證國防預算都花在該花的地方？國防預算不是貪污納垢的黑箱？私人賺很大，就會變成國庫虧很大。」

