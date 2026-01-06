國軍防中共滲透 啟用新版機密資訊標註 區分最高「絕密」5級
國軍近年屢傳軍士官遭中共滲透事件，國防部為強化保防措施外，也祭出「機密資訊精準標示」新規定，今年元月正式實施，除往來公文、報告書必須註記機密等級，也必須在內文中各段落標註，因此須逐段審查、逐段標記。一共區分「無、密、機、極、絕」共5個等級。
「機密資訊精準標示」規定，若一份公文同時存在不同密級段落，只要任一行文字被認定涉密，整份公文須以文內涉及的最高機密等級認定管理。
根據規定一共分為5等級，包含「無」（無涉密）、「密」（一般公務機密）、「機」（機密）、「極」（極機密）、「絕」（絕對機密）。
國防部強調，未來將配合各項督導與查核時機，進行稽核驗證，若查獲未依規定使用即時通訊軟體、違反保密，將依懲處規定檢討行政責任；情節重大者則移送法辦。
責任主編：于維寧
