國軍防中共滲透 啟用新版機密資訊標註 區分最高「絕密」5級

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯2026年01月5日專電）超微（AMD）執行長蘇姿丰今晚在CES以AI為題發表主題演講，現場秀出AI伺服器機櫃、與廠商合作開發的人形機器人，展現迎戰輝達的氣勢；另外，導入台積電2奈米製程的AI加速器也於現場亮相。美國消費性電子展（CES）明天正式登場，蘇姿丰今天在大會執行長夏皮洛（Gary Shapiro）介紹下登台，撐起2小時的重點主題演講。儘管過去3年在OpenAI的ChatGPT問世後，AI在大眾眼中已呈現出高速成長的趨勢，蘇姿丰演說強調，「我們才正要開始真正理解AI的威力」，並形容這項技術是「過去50年來最重要的科技」。她進一步指出，運算能力是AI基礎，若要真正實現AI無所不在，必須在未來幾年內讓全球的運算能力再提升100倍，在未來5年內達到超過10 YottaFLOPS（每秒可完成約102?次浮點運算）的運算規模。她也強調，AI已成為超微內部的第一優先任務。透過主題演講，蘇姿丰發表多項運用在遊戲、AIPC（執行AI運算的個人電腦）、商用AI PC、軟體、資料中心的新產品，迎戰輝達的意味濃厚。一、在資料中心與輝達Rubin世代架構競爭在資料中心AI系

中央社財經 ・ 1 小時前