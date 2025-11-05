國軍離營人數曝光 4年超過1萬名志願士兵賠錢退伍

立法院預算中心4日公布數據顯示，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並提前離營的志願士兵人數高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額達8億9596萬元。這項數據顯示國軍志願役提前退伍的問題持續惡化，引發各界關注。

國軍志願役官兵提前退伍人數增加；圖為剛成軍的第542旅M1A2T戰車連官兵。(圖/總統府)

根據國防部統計資料，2021年度軍費生畢業後，任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者僅521人，但2023、2024年度提前退伍人數分別激增至1104人及1072人，應賠償金額分別達2億4472萬3000元及2億5927萬9000元。今年截至6月底，提前退伍人數已達430人，超過2021年度人數的8成。

志願士兵招獲率也呈現下滑趨勢。2021年度志願士兵招獲率仍高達105.34%，但2022至2025年度招獲率分別僅為88.61%、98.41%及91.1%，志願士兵招獲人數已連續未達計畫目標，顯示國軍在人力招募上面臨嚴峻挑戰。

國軍人才招募面臨挑戰。(圖/截自國防部發言人臉書)

此消息在網路上引發熱烈討論，臉書擁有2.6萬追蹤者的網紅DearNaNa對提前離營率24.47%表示驚訝。粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」也轉發相關討論，吸引大量網友留言。

網友對此現象提出各種看法，有人表示「三軍統帥只會跟你『點頭』而已」，也有網友認為「有這樣的國防部長，也不意外」、「正常的選擇」。部分網友表達對現況的不滿，認為「可理解心情，這政府不值得賣命」、「讓我想到遇到好多負責招募的人，都表示無奈」。

另有網友質疑招募制度，表示「這是不是斂財手段啊...先騙人入伍，然後弄他」，也有人批評「整天羞辱職業軍人，又砍福利，當然沒人想幹啊」，並指出國家認同問題對軍人士氣的影響。

