國軍離營潮下的台灣之盾

立法院預算中心指出，2021至2024年間國軍招募志願士兵5萬2674人，其中1萬2884人未服滿年限即退伍，比例達24.5％，賠償金近9億元，顯示提前離營問題嚴重。對照當今台灣的國防目標，據川習會前賴總統提及台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」的精神，抵抗威權主義的脅迫，強調自我防衛的能力，打造「台灣之盾」，並響應美國與以色列對「自由、人權與法治」的信念。此國防論述亦引發廣泛討論，筆者認為有以下幾點值得深思。

其一，大衛王是以色列王國的第二任國王，當年以小搏大，擊敗巨人歌利亞。然而今日的以色列，在迦薩戰火中持續轟炸巴勒斯坦，好不容易達成的停火協議屢遭破壞，平民傷亡慘重，已遭多國譴責。聯合國人權委員會已認定以色列在迦薩地區犯下種族滅絕惡行。以色列長久的戰爭使兵源不足，士兵多次被徵召重返前線，導致人員減損與嚴重倦怠，服役積極度大受打擊。台灣志願役離營率高、士氣低落的問題，值得我輩反思。

其二，大衛憑智慧與矯健戰勝非利士人，背後需要的不只是勇氣，更有軍事人才的謀略與訓練。而今台灣的軍事困境卻不容樂觀——從藝人偽造文書閃兵事件，到退役中將涉受中共資助、策畫顛覆政府，志願役人數從2021年底的16萬人降至2024年中僅剩15萬人，主戰部隊低於作戰標準。當服役失去榮譽、待遇與社會尊重不足時，人才流失與離營現象必然加劇。

其三，大衛以弱勝強的關鍵在於謀略，而非匹夫之勇。如今國家領導人卻被外媒評論為「魯莽的領導人」。此雖屬主觀評價，但亦反映出台灣在國際局勢中的進退失據。從兩岸關係的逐漸惡化，戰爭風險的提高，甚至國際間的話語權，台灣都逐漸落於下風。中國大陸在統一立場上從未鬆動，美國則在晶片、關稅等議題上屢屢施壓，夾於兩強之間的台灣，國軍正是最前線的代價承擔者。

大衛能戰勝歌利亞，不只是因為他手中的投石，更因為他心中的智慧與信念。真正的「台灣之盾」，不在口號，而在於重建國防信任與士氣。當志願役提前退伍率高達四分之一，國軍流失的，不只是人力，更是國家防衛的根基。若服役無榮譽、政策欠遠見，再多軍備也難以構築真正的盾牌。

台灣若真欲成為「大衛」，必須以冷靜與謀略取代躁進與口號，降低地緣政治風險，並從根本改善軍中體制與人員留任，讓每一位士兵都願意留下、願意相信自己守護的土地，而非悲劇的序章。（作者為自由撰稿者）