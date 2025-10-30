政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導

國軍中有父子、夫妻、兄弟檔一起從軍，而最著名的，應該是前國防部長李天羽和他的弟弟李天翼，不過現在空軍還有一對雙胞胎兄弟，前一天（29號）才剛升任少將的胡志華，和弟弟、國防部情次室副主任胡中華，兩人前後只相隔短短四個月，分別升任空軍少將，據傳兩人在軍中因為長太像、經常被認錯。

總統賴清德主持11月份國軍將官晉任典禮，共4位上校晉任少將，其中這位胡志華升空軍少將，受到關注。

總統賴清德（10.29）：「胡將軍是幻象戰機，單機性能展示飛行員，多次參與國際交流表現優異。」

賴總統稱讚胡少將表現優秀，但其實他還有一位雙胞胎弟弟，也是少將。

國軍首現「雙胞胎將軍」 胡志華、胡中華皆出身飛官（圖／空軍）國防部情次室副主任胡中華（5.28）：「我國軍用聯合情監偵的手段，是全程掌握並嚴密監控共軍的行動，我們都是以料敵從寬的原則。」

胡中華，現任國防部情次室副主任，巧合的是，他三個月前比哥哥"捷足先登"升任空軍少將，兩兄弟長得超像、同樣從空軍官校畢業、但哥哥飛幻象，弟弟飛F-16。這對傑出雙胞胎將軍，成為軍中首創紀錄，早在軍中被當作傳奇故事。

時任國防部長李天羽（2007）：「我強烈地要求，汰弱留強汰弱留優，我絕不手軟。」

國軍首現「雙胞胎將軍」 胡志華、胡中華皆出身飛官（圖／空軍）2019年，空軍臉書就曾放上兩位雙胞胎合影照，當時空軍17、42作戰隊，辦締結兄弟隊交流活動，站在隊伍最前面的，就是擔任隊長的胡姓兄弟，空軍發文，提到兩人運用雙胞胎默契，共同捍衛台海領空，胡媽媽更驕傲地在底下留言"為我的兒子加油"。不過國軍兄弟檔，不只這兩位。

被視為陳水扁愛將的前國防部長李天羽，曾任參謀總長、空軍總司令，至於他的弟弟李天翼，同樣是空軍出身，兩兄弟表現，軍界有目共睹。國軍中有父子、兄弟、夫妻檔，但唯一"一門三傑"四顆星將官組合，就是陳良濬、陳良瀚和陳良沛，陳家三兄弟。

時任後備司令部司令陳良濬（2011）：「為了國家的安全，為了部隊的戰力維持，所以把各位實施臨時召集。」

國軍將軍星光家族多，手足親人共同保衛國家，寫下榮耀的篇章。

