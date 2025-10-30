國軍首見雙胞胎將軍 飛官胡中華、胡志華先後晉升少將
國軍歷史上首次出現雙胞胎將軍兄弟檔！國防部情次室情研中心副主任胡中華於今年7月晉升少將，他的雙胞胎哥哥胡志華也於10月29日晉任少將，並接任空軍飛訓部指揮官，兩人前後僅相差4個月升將軍，創下國軍史上前所未見的紀錄。空軍內部人員戲稱，這次弟弟「贏了」，雙胞胎將軍兄弟檔也成為軍中佳話。
胡志華與胡中華兩人皆為中正預校畢業生，同時也是空軍官校86年班的同期生。完成部訓後，兄弟倆選擇不同的飛行發展路線，哥哥胡志華成為法製幻象2000-5型戰機飛官，弟弟胡中華則是美製F-16A/B型戰機飛官。兩人在各自的專業領域都展現出色的飛行技術，其中胡志華更曾擔任幻象2000-5型單機特技飛官的重要職務。
值得關注的是，兩兄弟都曾擔任上校作戰隊長的職位。2019年時，胡志華與胡中華分別率領各自的飛行菁英團隊舉辦研討會，透過相互交流分享彼此的飛行技巧與實戰經驗，最終兩支隊伍締結為「兄弟隊」，展現出深厚的手足情誼與專業合作精神。
賴清德總統29日在總統府主持11月國軍將官晉任典禮時，特別介紹胡志華為幻象2000-5型戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流活動，表現相當優異。胡中華則於7月晉升少將後接任第5聯隊聯隊長職務，擔任F-16A/B型飛官的他，比哥哥早4個月晉升少將階級。
對於這對雙胞胎兄弟從娘胎中就開始的彼此「競爭」，是否會延續到未來再度出現第三次「競爭」中將階級，軍中不少人士都抱持樂觀期待的態度，認為以兩人的優異表現，未來發展值得持續關注。
