國軍驅離釣魚台周邊共軍？顧立雄給答案：只要進入應變區都會處置

記者詹宜庭／台北報導

林憶君質詢顧立雄。（圖／翻攝自國會頻道）

日本首相高市早苗日前接受眾議院質詢時，針對「台灣有事」與行使集體自衛權議題進行答覆，引發中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍發文威脅砍頭。對於高市早苗不願意撤回發言，中國在黃海展開實彈射擊，如今又派出4艘海警船進入釣魚台海域。對於是否會驅離在釣魚台周邊活動中共軍機艦？國防部長顧立雄今（19日）備詢時表示，「只要進入應變區都會處置」。

民眾黨立委林憶君質詢時表示，共軍上周六發動聯合戰備警巡，派出大批軍機艦故意騷擾台灣周圍的海空域，周一至今又在黃海進行實彈軍演，國防部判斷中共的目是什麼？是回應美對台軍售表達抗議？還是應對美日在南海共同軍演？抑或是回應日相高市早苗「台灣有事論」？

廣告 廣告

顧立雄表示，國防部會充分密切掌握時事狀況，現在判斷是週期性的聯合戰備警巡作為。林憶君追問，面對共軍派遣軍機艦逼近我國固有領土，國防部有什麼作為？顧立雄說，我們會依照突發狀況處置規定及時應處，視威脅程度部署相關兵火力。

林憶君又問「國防部到底有無把釣魚台視為領土？因為釣魚台在我國防空識別區？為何每次共軍在釣魚台周邊活動時，台灣卻是透過日本防衛省資訊才知道？國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動中共軍機艦？」顧立雄則回應，在我應變區內都會加以適切處置，有應變區的範圍，相關不管是在釣魚台周邊活動都會進入我應變區，國軍都會加以處置。林憶君說，還是會處置？顧立雄表示，「對，只要進入應變區都會處置」。

更多三立新聞網報導

反攻中國成功？王世堅「從從容容游刃有餘」登共艦 國防部：認知作戰

港男來台吸收6軍人當共諜 國防部喊痛心：中國滲透嚴重會加強保防教育

中日關係緊張！顧立雄轟「麻煩製造者是中國」：呼籲別以武力解決爭端

國軍編現比近8成！少子化釀缺兵 國防部：116年可徵兵人數跌破8萬

