國軍體能鑑測「合格」靠小畫家 代理連長下場慘了

〔記者彭健禮／苗栗報導〕陸軍一名25歲吳姓男軍官，藉代理連長之職務之便，利用營區辦公室電腦軟體「小畫家」，偽造自身國軍體能鑑測成績「合格」，結果被審查的單位長官抓包，移送法辦。苗栗地方檢察署偵結，依涉犯偽造公文書罪起訴吳男，可處1年以上7年以下有期徒刑。

吳男因故無法參加去年8月5日在國軍體能鑑測中心陸軍專校鑑測站實施的體能鑑測。不料，他於今年5月間在擔任代理連長職務期間，於5月29日上午10點許，在營區聯合辦公室內，把他前年的國軍體能鑑測成績，利用電腦軟體「小畫家」變造成去年的成績並判定合格，再以電腦軟體貼上而盜蓋鑑測官、鑑測中心主任之電子印文。

廣告 廣告

吳男接著將偽造的合格體能鑑測成績交給連輔導長上呈，結果，單位長官審查後察覺有異，找來吳男問話；吳男坦承偽造，被交由苗栗憲兵隊移送偵辦。

檢方調查，吳男於憲兵隊、偵訊時坦承不諱，復有任職單位查證報告等附卷可憑，認吳男任意性自白與事實相符，犯嫌應堪認定，依涉犯偽造公文書罪起訴，可處1年以上7年以下有期徒刑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

獎落誰家？ 12/29 威力彩、今彩539開獎了

中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋

健康網》王月開腦昏迷5天 沒有頭蓋骨「會呼吸的痛」 醫：需留意癲癇發作

