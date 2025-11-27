國軍高層人事異動》海軍司令唐華調任國防大學校長 蔣正國中將接任海軍司令並晉上將

總統核定國軍上將階重要職務調整，海軍司令唐華上將（左）調任國防大學校長，海軍司令一職則由現任參謀本部副總長蔣正國中將（右）調任，並同時晉任海軍二級上將。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今（27）日晚間發布新聞稿，奉總統核定，自12月1日起進行國軍上將階重要職務調整，海軍司令唐華上將調任國防大學校長，海軍司令一職則由現任參謀本部副總長蔣正國中將調任，並同時晉任海軍二級上將。

國防部指出，蔣正國中將係海軍官校77年班、戰院95年班畢業，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

廣告 廣告

國防部說明，前述調任案均以114年12月1日生效。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

提前施工＋高速過彎？中國鐵路昆明洛羊鎮站列車撞擊施工隊 11死2傷

楊宏基觀點》真的不演了！美開口要台灣「實質貢獻」 該怎麼辦…