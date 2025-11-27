國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

國軍高層人事異動！國防部今（27）日晚宣布，海軍司令上將唐華將調任國防大學校長。他的缺額將由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將，任命將自12月1日起生效。

至於更動原因，國防部表示，蔣正國曾任海軍官校校長等重要職務，學經歷都很完整。就任現職期間，他指導軍事戰略和戰備整備等重大工作，也有貢獻。國防部希望藉由他的豐富經驗，繼續推動各項建軍備戰工作。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

