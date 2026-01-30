國軍高空傘訓屏東潮州登場 運輸機停靠馬路接學員

屏東縣 / 綜合報導

為強化國軍，高空作戰能力，陸軍空降，訓練中心，昨(29)日在屏東潮州，空降場，實施高空跳傘訓練，教官率領學員，搭乘運輸機升空，而它停靠位子，就在光春路上，現場進行管制，讓目擊民眾直呼好稀奇。

CH-47SD運輸機，從天而降，巨大聲響，讓軍事迷，眼睛直盯著他，不過仔細一看，他降落的地點，竟然不是專用跑道，而是屏東潮州光春路，不少用路人還為此停下，教官率領學員登機後，CH-47SD運輸機升空，道路才恢復通行。

目擊民眾VS.記者說：「草地他(國軍)不敢停，會飛起來，會打到螺旋槳就對了，就是會煙霧瀰漫啦，差不多管制多久，一下子而已啦。」為強化國軍高空作戰能力，陸軍空降訓練中心，昨日在屏東潮州空降場實施高空跳傘訓練，運輸直升機停靠位子，引起民眾熱議。

目擊民眾VS.記者說：「有像拍電影嗎，有啊，都停在這，很多人來看，都在照相，停在路上會不會覺得很特殊，我們看習慣了，在那邊工作看到上空在跳傘這樣而已。」畫面曝光後，網友說，平交道等火車通過，已經不稀奇了，而這難得一幕，也讓不少人直呼，真的開眼界了。

