國軍高雄總醫院攜手中華醫科大 培育專業人才

國際中心／邱于芳尼泊爾登山嚮導達瓦（Dawa Sherpa）日前在攀登聖母峰後下山途中失聯，長達6天音訊全無。由於他最後現身地點位於海拔約7500米的「死亡地帶」，不僅氧氣稀薄、氣候惡劣，加上多日搜尋始終沒有結果，外界普遍認為生還希望渺茫。家人甚至已接受噩耗，不僅開始準備後事，也替他舉行臨終祈禱儀式。沒想到就在眾人幾乎放棄希望之際，奇蹟竟然發生！一支淨山清潔隊意外發現他的身影，成功讓他從鬼門關前撿回一命。他受訪透露時透露，受困時「靠2物」撐過絕境，在缺氧、低溫環境下奇蹟存活。

民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言