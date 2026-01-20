【國軍高雄總醫院】全民總體防衛韌性演講 建構全社會應變能力

記者孫建屏／高雄報導

國軍高雄總醫院昨日邀行政院政務委員季連成實施「全民總體防衛韌性」專題演講。季連成指出，臺灣近年面臨複合式威脅、灰色地帶襲擾及各式天災，除由政府整合軍民救災能量，強化災民收容、救援體系外，更必須建立全社會韌性，進一步增進災害時的自我修復、應變能力，強調「韌性思維」與整合軍民能量的重要性。

在講演中，季連成提出「烏俄戰爭的啟示」、「我們面對什麼樣的威脅」、「危機翻轉—建構全民總體防衛韌性」、「全社會防衛韌性關鍵具體作為」、「運用三合一會報達成全民總體防衛韌性」等要點，也分享「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」救災工作經驗。

季連成表示，近年政府完成盤點關鍵基礎設施，提升防護等級，確保戰時或發生重大災害時，社會能夠正常運作；其中，資安也是戰時的重中之重，並舉以色列與伊朗網戰為例，強調駭客攻擊可導致金融體系癱瘓，甚至引發社會動亂等重大危害。

季連成進一步表示，地方政府定期召開的「三合一會報」（動員、戰綜、災防）是國家韌性的核心機制，媒合國軍、政府與民間團體的需求與能量，並將民間龐大的資源納入組織系統，才能在戰時或災害時轉化為實質戰力。

展望未來，季連成強調，可藉由平時的「編管、訓練、運用」3大程序，以兵推、實兵演練與各項演習驗證多元化的民防組織，隨時因應調整，厚植民間動員與救援能量，在重大災害發生時，協力社會維持正常運作，保護民眾的生命財產安全。

季連成分享「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」救災工作經驗，強調「韌性思維」與整合軍民能量的重要性。（軍聞社記者林庭暉攝）