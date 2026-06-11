國軍高雄總醫院「器官捐贈紀念牆」揭幕 譜寫生命永續樂章

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記者孫建屏／高雄報導

為向偉大的器官捐贈者及其家屬致上最崇高的敬意，國軍高雄總醫院今（11）日舉行「器官捐贈紀念牆」揭幕暨感恩音樂會，特別邀請捐贈者家屬出席，分享在艱難時刻選擇放手、讓家人的愛在世間重生的心路歷程，那份令人動容的無私大愛，以及受贈者親自表達對捐贈者及其家人的敬意與謝忱，現場氣氛溫馨感人。

活動由國軍高雄總醫院院長陳少將主持，出席嘉賓包括現任臺北市立聯合醫院中興院區院長、前高雄總醫院院長謝宗保，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌，以及高雄市衛生局、高雄榮總代表與該院器捐醫療團隊等，眾人齊聚在優美樂音中，共同見證「生命永續」的動人樂章。

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陳院長致詞指出，「器官捐贈紀念牆」的落成，深刻鐫刻了捐贈者與家屬的無私勇氣，時刻提醒醫療同仁以專業技術守護患者，並銘記對生命的至高尊重。他也向所有捐贈者家屬致上敬意，感謝他們做出無私且偉大的決定，因為這份「捨得」，生命得以在不同身軀延續，而這份愛也將永遠銘刻於紀念牆上，長存人心。

「大姐雖然離開了我們，但她的愛並沒有離開，她把希望留給了別人，也把勇氣留給了我們。」捐贈者柯淑貞女士的妹妹柯淑芳回憶，姊姊生前開朗活潑、熱情健談，無論在哪都能用笑容，拉近人與人之間的距離，喜歡與人分享生活；她曾是學校的短跑運動健將，也曾代表學校參加演講比賽，熱愛生命，努力工作照顧家庭，凡事盡心盡力，任勞任怨。

柯淑芳表示，姊姊更讓家人敬佩的是，在生前就已簽下器官捐贈同意書，那是深思熟慮後做出的決定，也是留給這個世界最後的一份禮物。所以，雖然在她離世後，全家都陷入巨大的悲傷當中，仍尊重她的意願，陪伴她完成最後的心願，做出充滿眼淚，但也是充滿愛的決定。

「在我們家人的心中，大姐是一位英雄，他沒有站上偉大的舞台，卻在人生最後完成了一件最偉大的事情。」柯淑芳說，姊姊用自己的生命幫助許多素未謀面的人，用大愛點亮了許多家庭的希望，家人永遠以她為榮。

曾在海軍服役10年的受贈者代表滕鋼富大半輩子都沒用過健保卡，去年因為肚子脹、雙腿水腫轉診到高雄總醫院，從醫生口中得知患有肝癌和肝硬化時，只能換肝治療時，整個人都傻了，他說，在漫長的煎熬中慶幸獲得老天的眷顧，得到換肝重生的機會，並在前院長謝宗保及醫療團體的努力下，完成高難度的換肝手術。

滕鋼富並感謝捐贈者及其家人無私的大愛，挽救了他的生命，「現在我常常跟我『新』的肝臟說，我們一起努力，未來的每一天都會帶著這份大愛，健康的活下去。」

「器官捐贈紀念牆」揭幕後，參與活動的器捐者家屬、受贈者及醫護人員、貴賓也一一上前獻上白玫瑰，感念捐贈者傳遞的生命延續與愛，讓世間銘記他們勇氣與善良，也讓社會感受到器官捐贈帶來的希望與力量。

國軍高雄總醫院自民國89年完成院內第一例心臟與腎臟捐贈，並於95年在前軍醫局長蔡建松中將鼎力協助下，與三軍總醫院簽署合作，成為器官勸募網絡的合作醫院，攜手推動器官捐贈，並完成首例在地捐贈，他院移植。

高雄總醫院在醫療技術上精益求精，自112年起，在前院長謝宗保教授全力協助下，陸續通過肝臟及腎臟移植手術醫院資格鑑定，成功執行多例活體親屬肝臟移植手術，更在去年12月底，完成首例同時大愛器官捐贈及大愛肝臟移植手術，成功挽救苦候肝臟移植的病人。

截至今日，高雄總醫院已成功協助31位大愛捐贈者圓滿完成心願，讓器捐英雄的「愛」留下，化作他人生命延續的火種，而高雄總醫院器捐重大的技術突破，不僅能守護捐贈者的無私心願，更代表醫院能在第一線以頂尖醫術挽救危急生命。

國軍高雄總醫院今日舉行「器官捐贈紀念牆」揭幕暨感恩音樂會，向偉大的器官捐贈者及其家屬致上最崇高的敬意。（記者孫建屏攝）

國軍高雄總醫院「器官捐贈紀念牆」由院長陳少將（右）、前院長謝宗保（左）共同揭幕。（記者孫建屏攝）

柯淑芳分享姊姊柯淑貞器官捐贈的無私大愛故事，令在場所有人動容。（記者孫建屏攝）

捐贈者家屬在「器官捐贈紀念牆」上尋找器捐家人的名字。（記者孫建屏攝）

參與活動人員獻上白玫瑰， 感念捐贈者傳遞的生命延續與愛。（記者孫建屏攝）

受贈者滕鋼富（中）感謝國軍高雄總醫院前院長謝宗保（左）、移植團隊劉秉泓主任（右）的全力醫治，讓他重獲新生。（記者孫建屏攝）

國軍高雄總醫院院長陳少將、前院長謝宗保與財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌、移植團隊劉秉泓主任呼籲社會支持器官捐贈，讓生命的大愛在人間延續。（記者孫建屏攝）