國軍「兩大恐怖部隊」整合！改隸特種作戰指揮部 軍方證實了

政治中心／倪譽瑋報導

先前有消息傳出，陸軍航特部旗下的海龍蛙兵、涼山特勤隊，將移編至特種作戰指揮部。如今軍方人士證實，海龍蛙兵、涼山特勤隊今（2025）年已改隸特指部，預計明（2026）年起會正式編成，這兩大極為勇猛的恐怖部隊統一指揮，有望提升戰力。

陸軍航空特戰指揮部旗下的兩棲偵察營（海龍蛙兵）是相當強悍的部隊，過去常年駐守在金門、澎湖、馬祖，學員們需靠著過人的體力和意志力，通過「硬漢路」等嚴酷考驗才能結訓，最後還得將有著尖銳鏍尖的榮譽蛙牌釘入胸膛裡，才能真正成為海龍蛙兵。

廣告 廣告

海龍蛙兵除了駐紮離島，還能實施目標區突擊與破壞。（圖／資料照）

高空特勤中隊（涼山特勤隊）則是擁有「全方位戰力」的特種部隊，具備高空、地面、水域三棲滲透、突擊作戰能力，同時也是國軍的「斬首部隊」，戰力媲美美軍海豹部隊、三角洲部隊。過去拍攝過國軍特戰部隊的Discovery頻道曾評價，「國軍特戰部隊在世界排名前3名」。

先前有消息傳出，移編特指部的計畫已默默展開，根據《中時新聞網》報導，軍方人士透露，為了配合國軍濱海作戰思維，原屬航空特戰指揮部的海龍蛙兵，已在今（2025）年「假編成」和涼山特勤隊一同改隸特指部，讓兩大強悍「猛鬼」可以整合戰力，預計明年起會正式編成。

更多三立新聞網報導

嗆爆鄭麗文追思吳石 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍「而不是共諜」

卓榮泰宣布了：明年擴大「城鎮韌性演習規模」並首度實施跨縣市協同演練

國軍被香港男吸收刺探軍事機密！檢調求處重刑 國防部發聲了

鳳凰風災首名罹難者！宜蘭蘇澳獨居老婦「在家中客廳溺斃」 家屬心痛

