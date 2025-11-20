國軍一年一度營區開放 11/22高雄新濱營區登場

俐落的後空翻，雙腳踢斷木板，陸戰莒拳隊的隊員大秀拳腳功夫炒熱活動氣氛，國軍一年一度營區開放今（2025）年輪到海軍主辦，22日將在高雄新濱營區登場。

海軍官校鼓號樂隊表演多首精彩曲目揭開活動序幕，陸戰樂儀隊接力大秀「惡魔奪命槍」，4人同時拋槍考驗默契；此外多人同時操槍也有嬌點，個頭嬌小的女性官兵克服身高劣勢，展現訓練成果。

海軍戰鬥支援大隊支援中隊中士陳郁芯表示，「身高比較矮，然後有些動作槍法需要有一致性，然後就是要拿的比別人高，跟男生一樣高這樣。」

公視記者黃子杰說明，「今年營區開放的一大亮點，就是海軍一口氣展示多款新型無人機，包括像是在記者右手邊這台陸用型監偵無人機，就是總統賴清德在今年漢光演習親自視導。」

國造的3款新型無人機包括監偵型無人機、陸用監偵無人機、艦載型監偵無人機，已成為海軍執行偵蒐任務的得力助手。

公視記者黃子杰指出，「要成為一名合格的國軍無人機飛手可不容易，得先完成3到5天的模擬器訓練，再經歷2週的訓練機課程，都摸熟了之後才能考取民航局證照。」

監偵型無人機機型輕巧，單人操作能穿梭戰場、蒐集情報，一旦超出遙控範圍還能自動返航，國軍今年還運用監偵型無人機投入花蓮救災。

防空警衛群戒護上士賴政良說道，「今年很榮幸參與花蓮縣光復鄉的救災任務，運用監偵型無人機偵察馬太鞍溪河道及災區現況。」

此外，海軍也大陣仗出動AAV7A1掃雷車、M109特種作戰突擊艇、機動飛彈車、標槍飛彈等主力裝備，除了強化軍民交流，也向國人展現海軍捍衛海疆的決心。